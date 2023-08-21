В ногу с инновациями

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Валентина Мелехова

В селах Костанайской области построят 26 базовых станций стандарта 4G и 11 станций стандарта 5G – в областном центре.

Об этом стало известно в ходе поездки в регион депутатов Мажилиса Парламента Еркина Абиля и Екатерины Смышляевой. Члены парламентской фракции партии «Amanat» ознакомились с работой тестовой базовой станции связи нового поколения 5G, которая начала функционировать в Костанае совсем недавно.

– В текущем году нашим управлением проработан вопрос с компанией «Кар-Тел» (Beeline) по модернизации и строительству 26 базовых станций стандарта 4G в 23 населенных пунктах. Также имеется договоренность с оператором ТОО «Мобайл-Телеком Сервис» (Теле2⁄Алтел) по строительству 11 станций стандарта 5G в Костанае, – отметил руководитель управления информатизации, оказания госуслуг и архивов акимата Костанайской области Азамат Кашиев.

Поскольку мажилисмены приехали в Костанайскую область с конкретной целью – оценить качество связи, а также условия развития соответствующей инфраструктуры, их интересовали не только вышки, но и более глубокая сторона вопроса – базовое образование, которое позволит гражданам работать в этой сфере, применяя новые технологии.

Для этих целей в новом микрорайоне Костаная «Юбилейный» ведется строительство «Смарт центра» для школьников. Объект, рассчитанный на 600 учеников, вошел в «дорожную карту» региона. Его площадь составляет 12 тыс. кв. м. Здесь будут функционировать кабинеты робототехники и программирования, зал киберспорта, студия ландшафтного дизайна, а также множество различных лабораторий.

Многофункциональной обещает быть и территория вокруг здания, где расположатся детская, молодежная и спортивная зоны, а также бульвар для прогулок и три фонтана.

– Центр будет не только местом для учебы, эта площадка призвана раскрывать личностный потенциал, развивать способности, выявлять таланты у детей. Отрадно, что в Костанае возводят такой объект, – сказал Еркин Абиль.

Но это вопрос будущего. Проблема настоящего – отсутствие качественной связи в некоторых селах, особенно в отдаленных. К примеру, в области только в 331 селе из 517 имеется хорошая сотовая связь, в 170 она плохая, а в 33 и вовсе отсутствует. Еще хуже дела обстоят с Интернетом, особенно на юге региона. Из 70 сел лишь в 18 имеются оптиковолоконные линии.

Постепенно вопрос решается. В прошлом году сюда пришел столичный инвестор, который реализует проект по строительству радиорелейной линии связи. Так, в 2022 году Интернетом удалось обеспечить восемь сел Джангельдинского района, еще в девяти этого же района и соседнего Амангельдинского связь появится в нынешнем году.

– Обеспечение населения качественной связью – приоритетный вопрос. С коллегами объезжаем районы и села Костанайской области, встречаемся с населением. До 2025 года планируется обеспечить Интернетом и связью абсолютно все села региона, – рассказала Екатерина Смышляева. – Наша фракция в маслихате будет поддерживать выделение средств на строи­тельство антенно-мачтовых сооружений, операторы готовы ставить новые станции. Продолжим работу по внесению изменений в законодательство по вопросам связи. Первые два пакета поправок уже приняты и значительно ускоряют решение проблемы. К обсуж­дению новых изменений, направленных на демонополизацию рынка связи, изменение условий установки станций, внедрение новых стандартов и технологий, мы приступим осенью.

Рабочая поездка депутатов Мажилиса в Костанайскую область продлится до 25 августа. Члены фракции партии «Amanat» планируют посещение отдаленных сел, проблемных объектов и производств.

#строительство #интернет #Костанайская область #станции

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