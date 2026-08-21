В области Ұлытау в рамках проекта «Читающая нация» планируется охватить 20% населения

Подписан меморандум о сотрудничестве между акиматом области Ұлытау и общественным фондом «Кітап оқитын ұлт – Читающая нация»

В области Ұлытау дан старт важной инициативе, направленной на формирование культуры чтения и повышение духовного и познавательного потенциала подрастающего поколения. Состоялась церемония подписания меморандума о сотрудничестве между акиматом области Ұлытау и общественным фондом «Кітап оқитын ұлт – Читающая нация».

Документ подписали заместитель акима области Ұлытау Бакытжан Жайлаубаев и председатель общественного фонда «Кітап оқитын ұлт – Читающая нация» Бакытжан Турлыбеков.

Основная цель сотрудничества — совместная реализация республиканского марафона «Читающая нация», широкое продвижение культуры чтения, создание среды, в которой чтение станет естественной частью жизни общества, а также повышение интеллектуального потенциала населения.

Данная инициатива станет одним из важных механизмов реализации Указа Главы государства, направленного на развитие культуры чтения, повышение стремления граждан к знаниям и формирование читающей нации.

Особое символическое значение имеет тот факт, что инициатива по развитию культуры чтения реализуется именно в Ұлытау.

Ұлытау — священная земля, ставшая свидетелем многих судьбоносных периодов казахской истории и занимающая особое место в исторической памяти народа. Каждый исторический объект этого края призывает новое поколение познавать прошлое, извлекать из него уроки и осмысливать ориентиры для будущего.

«Ұлытау — священное место, где переплелись историческая память и духовная сущность нашего народа. Популяризация культуры чтения в таком месте позволяет сохранить преемственность между познанием нашего прошлого и созиданием будущего. Для нас марафон «Читающая нация» — это не просто акция по чтению книг, а важная общественная инициатива, направленная на воспитание образованного, думающего и патриотичного поколения. Мы готовы системно поддерживать эту работу», — отметил заместитель акима области Бакытжан Жайлаубаев.

В свою очередь председатель общественного фонда Бакытжан Турлыбеков подчеркнул, что историко-культурный потенциал Ұлытау открывает особые возможности для продвижения культуры чтения.

«Формирование читающей нации — это задача не одного дня и не одного проекта. Это долгосрочный процесс, способный изменить культуру мышления всего общества. Для нас особенно важно, что эта инициатива реализуется в Ұлытау — регионе, который по праву считается одним из символов и важнейших центров казахской истории. Мы уверены, что наше сотрудничество будет результативным и содержательным», — сказал Бакытжан Турлыбеков.

В рамках меморандума планируется проведение различных общественно-просветительских мероприятий, направленных на популяризацию чтения, читательских инициатив, а также региональных этапов марафона.

В реализации проекта совместно участвуют Союз писателей Казахстана, Фонд развития креативных индустрий и компания Yandex Qazaqstan совместно с сервисом «Яндекс Книги».

Проект реализуется при поддержке Министерства культуры и информации Республики Казахстан.