«Нити наследия»: творчество Батимы Заурбековой представят в Национальном музее искусств

Национальный музей искусств Республики Казахстан имени Абылхана Кастеева приглашает на выставку «Нити наследия», посвященную 80-летию со дня рождения Батимы Заурбековой — известной казахстанской художницы и одной из основоположниц национальной школы гобелена, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото предоставлено организаторами

Выставка пройдет с 25 сентября по 8 ноября 2026 года. В экспозицию войдут более 80 работ — гобелены, живописные и графические произведения из собрания музея и семейного архива художницы.

Гобелен — это тканая картина, в которой изображение создается с помощью нитей на специальном станке. В Казахстане этот вид искусства получил активное развитие во второй половине XX века. Художники переосмысливали традиции ковроткачества и войлочного орнамента, соединяя их с современным искусством.

Так сформировалась казахстанская школа гобелена, объединившая народные мотивы, национальный орнамент и современные художественные приемы. Одной из ключевых фигур этого направления стала Батима Заурбекова.

Батима Заурбекова — заслуженный деятель искусств Казахстана, лауреат Государственной премии Казахской ССР. Более 50 лет ее творчество было связано с развитием казахстанского гобелена, в котором она сочетала национальные традиции и современный художественный язык.

Выставка показывает творчество художницы в контексте мировой культуры и раскрывает основные темы ее работ через диалог с народным искусством и живописью модернизма.

Экспозиция «Нити наследия» разделена на три зала.

Маршрут начинается в зале постоянной коллекции музея. Представленные здесь образцы декоративно-прикладного искусства помогают увидеть связь творчества Батимы Заурбековой с национальной художественной традицией.

Массивные стены павильона напоминают о Мавзолее Ходжи Ахмеда Ясави — образе, который часто встречается в работах художницы. Само пространство павильона символизирует дом, убежище и святилище. Через него раскрываются важные для творчества Заурбековой темы — связь человека с природой, сакральность материи и значение ремесла.

Во втором зале работы, близкие по стилю, объединены в несколько тематических зон. Каждая из них посвящена отдельному направлению творчества художницы.

Открытая планировка позволяет посетителям самостоятельно выбирать маршрут и рассматривать произведения с разных ракурсов. Дополнением к экспозиции станет музыка, которая поможет глубже погрузиться в атмосферу выставки.

Финальный зал посвящен образу женщины в творчестве Батимы Заурбековой. Центральным элементом композиции станет подвешенный к потолку шанырак, вокруг которого разместят портреты казахских красавиц в национальных нарядах.

Эти образы подчеркивают связь женского начала с идеей продолжения жизни, семьи и преемственности поколений.

В этом же пространстве посетители смогут посмотреть документальный фильм о художнице, увидеть архивные фотографии и попробовать поработать на учебном ткацком станке, познакомившись с особенностями создания гобелена.

«Нити наследия» выходит за рамки обычной ретроспективной выставки. Проект предлагает посмотреть на гобелен не только как на часть художественного наследия, но и как на живой вид искусства, который продолжает говорить с современным зрителем.

Выставка рассчитана на широкую аудиторию — от искусствоведов до дизайнеров, архитекторов и представителей творческих сообществ. Организаторы стремятся показать, что национальные традиции могут быть не только частью прошлого, но и источником современного визуального языка.

Спустя десятилетия гобелены БатимыЗаурбековой продолжают говорить о доме, памяти и преемственности поколений.

«Нити наследия» станет встречей с творчеством художницы и наследием, которое продолжает жить в настоящем.