О времени, памяти и силе слова

История живет не только в музейных экспозициях и архивных документах. Она продолжает жить на страницах книг, позволяя каждому поколению открывать для себя события прошлого, находить ответы на вопросы сегодняшнего дня.

Именно этой неразрывной связи литературы и истории посвящена передвижная выставка «Жизнь и творчество Ильяса Есенберлина», открывшаяся в Музее истории города Кокшетау по инициативе его директора Алмаса Темирбая. Он отметил, что выставка стала вкладом музея в большую работу по реализации концепции «Читающая нация», призванной вернуть интерес к книге и чтению.

Выбор темы экспозиции не случаен. Нынешний год ознаменован важной датой – 50-летием со дня выхода романа Ильяса Есенберлина «Алтын орда». Это произведение и сегодня открывает пытливым читателям богатую историю Великой степи, пробуждая интерес к наследию прошлого.

Как отметила заведующая отделом фондов Музея истории города Ольга Сартова, молодые люди сейчас все реже берут в руки книгу. Если и читают, то чаще с экранов телефонов, причем преимущественно деловую или учебную литературу.

– Поэтому главная задача выставки – заинтересовать посетителей творчеством в первую очередь отечественных авторов, тем самым пробудить интерес к чтению. Через музейные экспонаты, среди которых обязательно есть личные вещи, мы стараемся показать, что авторы известных книг были обычными людьми, они жили, любили, переживали и много работали. Экспозиция «Жизнь и творчество Ильяса Есенберлина» построена так, чтобы через личные вещи Илья­са Есенберлина посетители почувствовали атмосферу его дома, словно заглянули к нему в гости и открыли для себя знакомое имя с новой стороны. Хочется поблагодарить сотрудников литературного музея Ильяса Есенберлина города Атбасара за экспозицию, которая знакомит не только с литературным наследием писателя, но и с эпохой, в которой он жил и творил, – говорит Ольга Сартова.

На выставке представлены фотографии, в том числе из семейного архива, рукописи, фотодокументы и, конечно, книги. Однако первое, что неизменно привлекает внимание посетителей, – издания произведений Ильяса Есенберлина. Среди них есть экземпляры с дарственными надписями самого автора.

Особое место занимает историческая трилогия «Кочевники», принесшая писателю широкую известность далеко за пределами Казахстана. Именно это произведение во многом пробудило интерес читателей к истории Великой степи и стало одним из наиболее значимых художественных произведений о прошлом казахского народа.

Его роман «Айқас» был удостоен государственной премии им. Абая. Общий тираж книг писателя насчитывает восемь миллионов экземпляров, они переведены на 30 языков мира.

– Книга начинает по-настоящему жить только тогда, когда ее читают. Если после посещения выставки хотя бы один молодой человек откроет «Кочевников» и увлечется историей своей страны, значит, встреча молодых кокшетаусцев с наследием Ильяса Есенберлина состоялась не зря, – считает Ольга Сартова.

Особенную, теплую атмосферу экспозиции создали личные вещи писателя. На письменном столе – та самая лампа, при свете которой он долгими вечерами и ночами работал над своими произведениями. Рядом – авторучка, как память о множестве написанных строк, непростом поис­ке единственно верного слова.

Здесь же головной убор, порт­фель, знаменитый белый плащ писателя, в котором Ильяс Есенберлин запечатлен на многих фотографиях.

Не меньший интерес вызывает коллекция минералов и кусочков горных пород. Это увлечение сопровождало писателя многие годы. Причем он не просто собирал камни, но и со знанием дела систематизировал коллекцию, составив собственный каталог. Интерес к минералогии появился еще до войны, в студенческие годы, когда Ильяс Есенберлин учился в Алма-Атинском горно-металлургическом институте. К слову, в 1937 году активный молодой человек был избран делегатом Чрезвычайного X Всеказахского съезда Советов, на котором приняли первую Конституцию Казахской ССР.

Однако вскоре мирную жизнь перечеркнула война. В сентябре 1941 года Ильяс Есенберлин оказался на фронте. Участвовал в обороне Ленинграда, где был тяжело ранен и комиссован в 1942 году. Награжден фронтовик медалями «За оборону Ленинграда», «За боевые заслуги» и орденом Отечественной войны II степени. Правда, о последней боевой награде писатель при жизни так и не узнал – документы были обнаружены в архивах лишь к 75-летию Победы.

Как рассказала директор литературного музея Ильяса Есенберлина Улболсын Комбатурова, сегодня музейный фонд насчитывает более двух тысяч экспонатов. Коллекция пополняется благодаря детям и внукам писателя. К примеру, на нынешней впервые была представлена фотография старшей сестры писателя Назым. Снимок удалось найти лишь в прошлом году благодаря поискам родственников. О ней сохранилось совсем немного сведений, поэтому каждая находка имеет особую ценность.

История семьи, трудного детства писателя трогает не меньше, чем страницы его романов. После смерти матери четверо детей – старшая сестра Назым, Ильяс, младший Равнак и их двоюродный брат Ахметкали (осиротевший сын старшего брата отца) – остались на попечении отчима. Семья жила очень бедно, нередко впроголодь.

Летом неподалеку от Атбасара открывалась знаменитая ярмарка, которую ярко и красочно описал Сабит Муканов. Славилась ярмарка и состязаниями палуанов, нередко мерились силами и подростки. Однажды Ильяс, одержав победу в такой схватке над всеми своими соперниками, получил денежный приз. По такому случаю его любимая сестра Назым устроила пиршество, потратив на это все заработанные младшим братом деньги. На столе был бешбармак, чай с сахаром и баурсаками. Они ели, шутили, много пели, всем было весело. Тот вечер стал для семьи настоящим праздником.

Спустя много лет Ильяс Есенберлин вспоминал именно этот день из далекого и трудного детства как самый счастливый:

«В жизни было немало торжеств, но тот праздник, устроенный моей незабвенной старшей сестрой, остается одним из самых дорогих и светлых».