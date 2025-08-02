Специализированная природоохранная прокуратура выявила грубые нарушения в работе полигона твердых бытовых отходов, расположенного в Коксуском районе, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Полигон осуществлял деятельность без заключения государственной экологической экспертизы и разрешения на выброс загрязняющих веществ в окружающую среду.

Ликвидационный фонд для закрытия полигона, рекультивации земель, ведения контроля загрязнения, без которого эксплуатация полигона запрещена, не был создан.

Более того, на полигоне установлено двухкратное превышение лимита сбора мусора.

По акту прокурорского надзора нарушитель привлечен к ответственности по статье 328 Кодекса об административных правонарушениях к штрафу на сумму более 340 млн тенге.

Полигон изъят из доверительного управления и возвращен государству.