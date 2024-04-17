Ветераны ВОВ в области Жетісу получат по 1,5 миллиона тенге

Фото: Акимат области Жетісу

Выплаты также получат 96 военнослужащих, ставших инвалидами вследствие ранения или в связи с пребыванием на фронте при исполнении иных обязанностей военной службы, защиты бывшего СССР в другие периоды, а также 1 лицо, начальствующего и рядового состава органов госбезопасности и органов внутренних дел бывшего Союза ССР, имеющее инвалидность вследствие ранения либо заболевания, связанного с пребыванием на фронте или работой в государствах, в которых велись боевые действия. Всем им выплатят по 100 тысяч тенге каждому.

Также 52 супругам умерших инвалидов Великой Отечественной войны или лиц, приравненных по льготам к инвалидам Великой Отечественной войны, не вступивших во второй брак, выплатят по 60 тысяч тенге.

Лицам, награжденным наградами бывшего СССР за самоотверженный труд и безупречную службу в тылу в годы ВОВ, а также лицам, проработавшим не менее 6 месяцев с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года и не награжденных орденами и медалями бывшего СССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы ВОВ, выплатят по 60 тысяч тенге.

Без внимания к празднику не останутся и 323 ветерана боевых действий на территории других государств (военнослужащие, выполнявшие задачи на таджикско-афганском участке – 240, в международной миротворческой операции в Ираке – 7, в урегулировании межэтнического конфликта в Нагорном Карабахе – 76). Они получат по 150 тысяч тенге.

Всего в 2024 году на выплаты к празднику из местного бюджета предусмотрено 207,1 млн тенге на 2808 человек.

Кроме того, с начала года в области Жетысу участникам и инвалидам Великой Отечественной войны ежемесячно в размере 3 МРП выплачивается компенсация за коммунальные услуги.