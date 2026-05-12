В области Жетісу вынесен приговор за нападение на сотрудника полиции

В Каратальском районе вынесен приговор местному жителю, который применил в отношении представителя власти насилие, не опасное для жизни и здоровья, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Генпрокуратуру

Инцидент произошел, когда участковый инспектор прибыл по вызову на пульт «102». Вместо соблюдения закона, мужчина проявил агрессию: нанес полицейскому ладонью рук удары по лицу, сорвал служебный видеожетон и повредил погон.

Государственный обвинитель представил достаточные доказательства вины подсудимого. В результате за нападение на сотрудника при исполнении служебных обязанностей суд назначил виновному 2 года ограничения свободы. Также осужденный привлечен к принудительному труду, а нанесенный государству материальный ущерб взыскан в полном объеме.

Прокуратура области Жетісу напоминает, что любые противоправные действия в отношении сотрудников правоохранительных органов влекут за собой строгую ответственность.

Приговор вступил в законную силу.