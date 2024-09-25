В огороде аквапарк

Конфликт между дачниками и ТОО «ПСП «Серик» длится несколько лет. Наша газета уже рассказывала читателям о том, как, запросив в аренду участок в Уральске на берегу Чагана под строительство производственного центра аквакультуры для разведения осетровых и карповых, предприниматель открыл развлекательный парк, лишив соседей тишины и покоя.

Нескончаемый поток музыки с ранней весны до поздней осени будоражит людей, сбежавших от городского шума. Но по-настоящему тревогу они забили, когда бизнесмен на 40% сузил русло реки и вырубил свыше гектара прибрежного леса.

Активисты обращались во все инс­танции. И казалось, были услышаны. Но судебные решения и предписания ни к чему не привели. В сентяб­ре 2022 года специализированный межрайонный экономический суд ЗКО обязал ТОО «ПСП «Серик» привести береговую линию Чагана в состояние до проведения работ по берегоукреплению. Однако до нас­тоящего времени данное решение фактически не исполнено.

Недавнее заявление бизнесмена на личной странице в Instagram вызвало у местных жителей новую волну возмущения – предприниматель рассказал подписчикам о грандиозных планах по строительству на этом месте аквапарка. Безусловно, городу такой объект нужен, но не на задах же жилого массива!

Кроме того, существующая коммунальная и дорожная инфраструктура не выдержит возросшей нагрузки, резонно считают дачники. По их словам, строительные работы уже начались. Представить проект на согласование с уполномоченными органами и обсудить его с местным сообществом предприниматель, видимо, не счел нужным.

О том, что никакого проекта на согласование не поступало, на прошлой неделе заявили в департаменте экологии и Жайык-Каспийской бассейновой инспекции.

В конце прошлого месяца представители садовых товариществ «Объединенное», «Мичуринское», «Звездочка» собрали свыше ста подписей под обращением в Администрацию Президента, к Премьер-министру, в Генеральную прокуратуру, Мажилис Парламента, партию «Amanat», областной акимат. Под документом подписались и жители села Октябрьского, расположенного на другой стороне реки.

Граждане не понимают, почему местная власть в упор не желает замечать экологическую проблему, назревающую из-за строительства в водоохранной зоне. Причем речь уже идет не столько об их комфортном существовании, сколько о безопас­ности – из-за изменения береговой линии, сужения русла в паводок «поплывут» все: и жилые постройки, и объекты бизнеса. Выдержит ли бюджет миллиардные возмещения нанесенного водой ущерба?

Недаром в связи с событиями нынешнего года Президент Касым-Жомарт Токаев подчеркнул необходимость запрета выдачи земельных участков в поймах рек на подтопляе­мых территориях.

На днях видео, на котором трактор сгребает землю в пруд, стало поводом для бурного обсуждения в чате Экологического совета при областном филиале партии «Amanat». Как пояснили авторы ролика, пруд засыпают под будущий аквапарк...

Водоем площадью два гектара расположен на территории, прилегающей к СТ «Объединенное». Он разгружает реку Чаган, частично «гася» подъем воды в половодье и защищая садовое товарищество от подтопления. На предложение выехать для ознакомления с ситуацией на место представители уполномоченных органов заявили, что планируется внеплановая проверка, собираются материалы.

Выезд все же состоялся, правда, журналистов на него не пригласили, а после проверяющие воздержались и от комментариев.