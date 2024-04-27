В олонхо требуется импровизировать

Уникальный спектакль якутского театра олонхо «Кыыс Дэбилийэ» увидели алматинцы в рамках Дней Якутии в Казахстане, которые прошли в Астане и Алматы.

Происходящее на сцене было настолько непохоже на то, что привыкли видеть зрители Национального русского театра драмы им. М. Ю. Лермонтова, что спектакль, я в этом уверена, надолго останется в их памяти. В его основе – древнейший эпос якутов олонхо.

По словам основателя и художественного руководителя театра, народного артиста СССР, лауреата государственной премии РФ Андрея Борисова, в этом спектакле органично соединяются­ этнический фольк­лор с танцами и особым видом горлового песнопения – тойука.

– Надо иметь особый талант, чтобы овладеть мастерством тойука. Здесь многое зависит от самого сказителя, его интонации, настрое­ния. Его голос должен обладать особой окраской – кылысах, применяемой как специфичес­кое украшение тойука и пения, поэтому наш театр – поющий. Тойук – главное выразительное средство, код якутской культуры, – поясняет Андрей Борисов.

При этом надо добавить, что пение, которое услышали алматинские зрители с театральной сцены, – совершенно особое, оно не сопровождается привычной для нас музыкой, это своего рода шаманизм, способный заворожить человека, ввести его в транс. И тогда, по словам Андрея Борисова, перед исполнителем открываются совершенно иные порталы, он словно считывает информацию, которая нисходит на него из высших миров.

– Исполнение олонхо – это, по сути, монолог, чередующийся­ с пением, – добавляет он. – В олонхо важны импровизация и вхождение в состояние турук – транс. Поэтому не обязательно исполнять олонхо по книге, слово в слово, здесь приветствуются импровизация, мастерство. В последнее время почти все наши спектакли сопровождаются звуками нацио­нальных инструментов.

Как и в любом эпосе, в олонхо заложено представление якутов о мире, его создании, о борьбе добра со злом. Исполнительница главной роли Анастасия Алексее­ва рассказала, что «Кыыс Дэбилийэ» относится к типу сказаний о женщинах-богатыршах.

– Это многоплановое сказание с традиционным для эпоса якутов драматургическим сюжетом и своеобразной сценической и музыкальной композицией. Оно повествует о борьбе богатырей племени айыы аймага (эпичес­кое самоназвание якутов. – Авт.) с богатырями Нижнего мира, олицетворяющими коварство и зло. Призванная на помощь Кыыс Дэбилийэ выступает защитницей своих соплеменников и устроительницей их мирной созидательной жизни, – рассказывает актриса.

Интересно, что «Кыыс Дэбилийэ» – это лишь малая часть сюжетов, заложенных в олонхо, по словам Андрея Борисова, их более 300.

– Поэтому наш репертуар расписан на 300 лет вперед, – с улыбкой добавляет он. – Причем самые крупные олонхо могли петься в течение семи суток, например, «Нюргун Боотур Стремительный», наиболее известный из якутских эпосов, состоит из 36 тысяч стихотворных строк. Естественно, мы адаптируем древние тексты, приближая их к современному зрителю.

Немаловажно и то, что, как отметили актеры театра олонхо, их импровизационная манера исполнения близка к искусству народных казахских исполнителей кюйши, акынов: «Мы ведь тоже тюрки, поэтому в наших культурах так много общего».

– Театр олонхо – классический театр народа Саха, является пос­лом якутской культуры, пропагандирует и возрождает уникальное явление творчества якутского народа, объявленного ЮНЕСКО­ шедевром нематериального нас­ледия человечества, – сказал на встрече в Алматы министр культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) Афанасий Ноев. – Гастрольная деятельность театра охватила уже многие страны мира – Китай, Японию, Францию, Грецию, Индию, Монголию. Всего за несколько лет своего становления театр олонхо стал участником многих международных фес­тивалей. Артисты театра были приглашены на стажировку во всемирно известные японские театры «Но» и «Кабуки». В России театр был удостоен приза театральных критиков на фестивале «Золотая маска». В культурах казахского и якутского народов много общего, поэтому для нас так важны эти встречи на казахской земле, которые, безусловно, обогатят обе стороны.

– Нам было важно донести до всех бережное отношение к традициям наших предков, поэтому наш сегодняшний спектакль – это синтез древней культуры, современной сценографии и музыки. И нам очень приятно, что нас поддерживал весь зал, было некое единение актеров и зрителей, – продолжает Андрей Борисов. – Считаю, что Дни культуры необходимы, потому что человек вспоминает не столько мероприятия, которые происходили, сколько впечатление от увиденного, которое у него останется в сердце. Казахстан – наш большой друг, поэтому так важно идти навстречу друг другу – в экономике, политике, спорте, но особенно в культуре, потому что она – мост между народами, связь между прошлым и будущим.

Кроме того, в рамках Дней Якутии в Казахстане алматинцы смогли посетить передвижную выставку «Чарующие звуки предков», которая была открыта в Музее народных музыкальных инструментов им. Ыхласа, ее экспозиция собрана из фондов Музея музыки и фольклора народов Якутии.

Любители оперного искусства увидели оперу Марка Жиркова и Генриха Литинского «Ньургун Боотур», основанную на искусстве театра олонхо. По словам организаторов, эта шестая по счету постановка стала выдающимся достижением профессионального театрального искусства Якутии, ознаменовавшим новую эпоху в развитии Государственного театра оперы и балета им. Д. К. Сивцева – Суорун Омоллоона.

Также в программе Дней Якутии в Казахстане состоялись встречи с деятелями культуры и искусства Республики Саха, арт-встречи, показы короткомет­ражных, мультипликационных и документальных фильмов.