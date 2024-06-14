В ответе за детские улыбки

Что же является главным показателем настоящего профессионализма?

– Искренняя любовь к выбранному делу, – уверенно отвечает Айман Битабарова.

В областной стоматологии к ней уже по традиции ведут самых боязливых и капризных маленьких пациентов, зная, что Айман Аманбаевна найдет подход к любому. И действительно, каждый раз улыбчивая и терпеливая «зубная фея» безошибочно подбирает ключики и к душе, и крепко сжатому рту детишек. Проходят считанные минуты – и вот они уже доверительно беседуют, а потом и вовсе спокойно приступают к лечению.

– Изначально я не думала, что стану стоматологом, – рассказывает врач. – Хотя с детства хотела быть медиком, именно педиатром – другой профессии для себя даже не представляла. С малых лет просто обожаю детей, всегда с удовольствием возилась со своими племянниками. Позднее поняла, что у педиатра очень тяжелый труд, все время на ногах, а еще они в основном находятся в контакте с родителями, а не с детьми. А здесь я работаю непосредственно с ребятами: мы общаемся, смеемся. Очень люблю свое дело!

При этом, кстати, она пошла и по стопам мамы: Мамира Калибекова была очень талантливым и известным в свое время акушером-гинекологом в Каратальском районе, но, к сожалению, очень рано ушла из жизни. После окончания школы, не задумываясь, тоже выбрала медицину, вспоминает Айман Аманбаевна. Но уехать учиться на педиатра не смогла – бабушка побоялась отпускать далеко. Оставалось идти в единственный в регионе пединститут, но эта стезя совсем не нравилась… Тогда, в конце 80-х, в Талдыкорганском медицинском училище открыли зубоврачебное отделение, в пользу которого выпускница и сделала окончательный выбор, чему очень рада по сей день. А в детской стоматологии в Талдыкоргане Айман Битабарова начала работать сразу после окончания училища – с 1991 года.

– Это мое, – уверенно говорит она. – Знаете, иногда нашу профессию бросают из-за брезгливости. А я люблю лечить, в работу ухожу с головой. Иногда пациент придет с жалобой на один зуб, а я вижу, к примеру, еще зубной камень, мне хочется убрать и его. Иногда медсестре приходится напоминать мне, что в очереди еще пациенты ждут (смеется). И отдельная радость – постоянно общаться с детьми.

Но на самом деле лечить зубы малышам – дело нелегкое. Все мы знаем, что поход к стоматологу – настоящий стресс даже для взрослого человека, и порой, прекрасно осознавая печальные последствия, все равно до последнего избегаем посещения врача. Что уж говорить про детей? Однако Айман Аманбаевна уверяет, что с ними как раз-таки работать намного легче. Главное – найти подход.

– У нас на работе уже шутят, что самых шумных детей ведут ко мне, чтобы я успокоила, – с улыбкой рассказывает зубной врач. – А с детьми надо просто разговаривать. У взрослых есть какие-то свои представления и ожидания, они не слышат тебя. А с детьми договориться намного легче. Мальчишкам всегда говорю, что они сильные и смелые батыры, а девочкам – что они принцессы и красавицы. Дети успокаиваются, я им рассказываю, что буду делать, сразу обезболиваю и прошу говорить, если вдруг будет неприятно. Пока ребенок сидит, мы с медсестрой рассказываем ему целую сказку о том, как сохранить зубы здоровыми. Если это первое в жизни ребенка посещение стоматолога, то стараюсь провести сеанс играючи. Выбираю самый «легкий» зуб, не делаю укол, не чищу, а только кладу лекарство и договариваюсь с родителями о следующем приеме. При этом прошу их тоже подготавливать ребенка. Иногда родители говорят, что им ничего не будут делать, но это неправильно. Надо мягко настраивать детей, что зубки будут лечить.

Здоровые зубы – наше все, еще раз напоминает врач и призывает родителей не ждать, когда их чада будут мучиться от боли, а начинать знакомство со стоматологией с профилактических осмотров. Хорошо бы показать мультфильмы или передачи, ознакомив детей с тем, какую важную работу проводит специалист. Тем более что медицина не стоит на месте: сегодня ребят принимают в уютных кабинетах с телевизорами и качественными обезболивающими препаратами. Именно первое впечатление сыграет огромную роль в том, с какими зубами впоследствии будет жить ребенок. Также, помимо лечения детей, Айман Аманбаевна всегда напоминает родителям о важности питания и гигиены полости рта.

– По моим наблюдениям, в последние годы здоровье зубов стало хуже, – продолжает врач. – Если одни жалуются, что «молодеет» инфаркт, то мы говорим, что пульпит тоже стал появляться в раннем возрасте. Раньше такого не было, а сейчас только появляются первые постоянные зубки – а там уже глубокий кариес. Поэтому так важно регулярно проходить осмотр раз в полгода. Сейчас детям дают очень много сладких, мучных и пюрированных продуктов. А им надо обязательно жевать твердую пищу и употреблять побольше молочной продукции. Зубную пасту желательно выбирать не отбеливающую, не фторсодержащую, а с кальцием и минералами, и учить правильно чистить зубы. Отдельная наша боль – это чупа-чупсы и другие леденцы, которые очень портят зубы. Также многие родители считают, что молочные зубы не то что лечить – даже чистить необязательно, ведь они все равно выпадут. На самом деле чистку необходимо производить с появлением первого зубика. Хотя бы ватной палочкой убирать налет.

Продолжая разговор об особенностях работы с детьми, Айман Битабарова поделилась, что пробовала работать в частной стоматологии со взрослыми пациентами. Плюсов там немало: темп и общая атмосфера в разы спокойней, а заработок выше. Однако там нет главного, что так любит в своем деле зубной врач.

– Я скучаю по детям, по общению с ними, поэтому я вернулась сюда, – признается собеседница. – Шума я даже не замечаю – так люблю свою работу. Порой бывает сложнее с родителями, чем с детьми, – сейчас многие стали конфликтными, несдержанными, нетерпеливыми. Но для меня главное – ребенок, его самочувствие и здоровье.

Душу в работу вкладывает весь дружный коллектив, подчеркивает врач. Себя они называют семьей, ведь почти все трудятся в областной стоматологии десятилетиями. Это, к слову, накладывает определенный отпечаток: для работников уменьшительно-ласкательные обращения, ободрения и добрые шутки – норма общения не только с юными пациентами, но и друг с другом. В такой атмосфере за любимым делом не то что дни – годы проходят незаметно, шутит Айман Аманбаевна, с удовольствием принимая от семи до десяти маленьких пациентов ежедневно. Сейчас уже своих детей ей доверяют те, кому она когда-то давно лечила их первые зубки. Ради самого доброго зубного врача некоторые приезжают из районов и даже других регионов страны.