Создать мурал с изображением героев Великой Отечественной войны к 80-летию Великой Победы предложили члены общественного объединения «Ассоциация военно-патриотического воспитания» города, а воплотил их идею павлодарский художник Константин Александров. Теперь со стены дома 54/2 по улице Олжбай батыра павлодарцам улыбаются две знаковых личности – первый Министр обороны независимого Казахстана Сагадат Нурмагамбетов и Халық Қаһарманы Рахимжан Кошкарбаев, который в числе первых водрузил штурмовой красный флаг на здании Рейхстага. А еще в новом сюжете есть девочка, с гвоздиками в руках встречающая героев.

– Фотография собирательная – это не реальные снимки, а постановочный сюжет. Хотели показать именно позитивную сторону. Не суровые будни и батальные дни, а радость людей и мирное голубое небо, – рассказал один из авторов проекта Антон Толчин. – Очень символично, что мурал появился на улице Олжабай батыра – это бывшая улица Мира – совсем рядом с музеем Воинской Славы и парком, где установлен памятник Неизвестному солдату. Когда сюда приходят дети и взрослые на экскурсии, хочется, чтобы, глядя на мурал, каждый вспоминал, за что сражались наши прадеды.

Новая достопримечательность – символ памяти и благодарности победителям, и это не первый такой подарок павлодарцам. Пять лет назад, к 75-летию Великой Победы, на торцевой стене пятиэтажки по улице Героя Советского Союза Михаила Катаева появилось изображение маленькой девочки в пилотке. Рисовали его участники аэрографического отряда «Жасыл ел», которым в то время руководил Антон Толчин. Этот мурал создавался по настоящей фотографии, сделанной павлодарской художницей Ольгой Керимовой на параде 9 Мая еще в 2010 году, а героиня кадра – тогда еще трехлетняя павлодарка Нурхаят Балтабаева.