В Петропавловске собрали помощь для поисковой экспедиции в Новгород

День Победы
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Андрей Кратенко
собственный корреспондент по СКО

Экспедиция организуется в рамках Международной Вахты Памяти — масштабной миссии по поиску и увековечиванию памяти бойцов, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.

Фото из личного архива Александра Азегова

В этом году в состав отряда вошли 10 участников военно-патриотического клуба «Саланг» под руководством почетного гражданина Петропавловска, воина-интернационалиста и сотрудника АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» Александра Азегова.

Для ветерана и его команды это уже 30-я поездка — за годы работы они подняли и с почестями перезахоронили сотни останков красноармейцев. Благотворительный сбор провел Северо-Казахстанский областной филиал Народной партии Казахстана.

Бойцам клуба партийцы вручили 300 тысяч тенге на проездные билеты, продукты, походные сумки и сапоги.

- В прошлом году по инициативе председателя нашего филиала мы инициировали перед акиматом города присвоение звания «Почетный гражданин Петропавловска» Александру Азегову, которое и было принято депутатами городского маслихата. Поисковый отряд мы всегда поддерживаем. Он работает на общественных началах, поэтому по мере возможности мы стараемся их поддержать, - сказал заместитель председателя СКОФ Народной партии Казахстана Болат Кожахметов.

Руководитель военно-патриотического клуба «Саланг» Александр Азегов отметил, что это будет уже 30-й выезд, и что «Вахта Памяти» помогает вернуть забытые имена героев в историю, а их подвиг — в сердца потомков.

Свой трудовой путь на предприятии электрических сетей Александр Азегов начал в 1982 году. На выбор профессии повлиял отец, который много лет проработал электриком и сварщиком. После девятого класса Александр поступил в 112-е училище Петропавловска, получив диплом сварщика. Три месяца молодой специалист трудился на Петропавловской ТЭЦ-2, а затем ушел на срочную службу в воздушно-десантные войска, службу проходил в Афганистане.

Вернувшись из зоны боевых действий, Александр Азегов устроился на предприятие электрических сетей сварщиком в службу 35 кВ и выше. С тех пор прошло более сорока лет, а он по-прежнему трудится электросварщиком ручной сварки и водителем БМП, переоборудованной под тягач высокой проходимости, управлять которой в АО «Северо-Казахстанская РЭК» может только один человек – Александр Азегов.

Но не только рабочий стаж отличает Александра Анатольевича – вся его жизнь проникнута заботой о людях и памятью о войне. Он возглавляет военно-патриотический клуб «Саланг», более двух тысяч подростков получили его наставнические уроки.

#Казахстан #поиск #Россия #экспедиция #ВОВА

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