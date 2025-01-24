В плену любви: премьеру спектакля о семейных ценностях показали в Астане

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Дана Аменова
корреспондент

Интригующий сюжет комедии «Күшік күйеу» вращается вокруг типичных жизненных ситуаций, наполненных юмором и иронией

Фото: пресс-служба театра

В Государственном театре драмы и комедии имени А. Мамбетова спектакль по пьесе драматурга Тахауи Ахтанова поставил режиссер Жулдызбек Жуманбай, сообщает Kazpravda.kz

Комедия, выполненная в лучших традициях казахского театра, легко и ненавязчиво рассказывает о забавных и порой абсурдных ситуациях, возникающих в семейных взаимоотношениях.

В новой постановке мастерски передана атмосфера семейных конфликтов и недопониманий, которая предоставляет артистам прекрасную возможность продемонстрировать свои таланты.

Игра актеров была на высшем уровне: каждый персонаж был ярким и запоминающимся, а их взаимодействие на сцене вызывало искренний смех. Оригинальные диалоги и комические ситуации держали внимание зрителей на протяжении всего действия.

В актерский состав вошли как опытные мастера сцены, так и молодые таланты, что также придает постановке свежесть и оригинальность.

В ходе представления зрители становятся свидетелями того, как одинокая женщина Гульжамал в исполнении Бибигуль Исалиевой ищет «жениха-подкаблучника», который должен был жениться на ее дочери Ботке. Беззаботные студенты Кабанбай и Бекболат, которых сыграли Али Ризабек и Илес Копбосын, неожиданно оказались в центре любовных перипетий.

В роли эксцентричной невесты гармонично смотрелась Гаухар Женисова. Ее подруга Алма в исполнении Акботы Макежановой на собственном примере показала, что несмотря на феминистический подход, современные казахские женщины остаются очень ориентированными на семью и воспитание детей.

Актриса Айжан Назарханкызы покорила публику своей неуемной энергией в образе строгой комендантши студенческого общежития Бигайши. Также запомнилось всем эффектное появление брутальных Кубика и Тюрянчика, которых на сцене изобразили Алмас Аскар и Нуржигит Муслимов.   

Динамичные сцены, умело подобранные музыкальные вставки и оригинальные сценические решения сделали спектакль живым и увлекательным. Зрители тепло встретили игру актеров, а смех и аплодисменты сопровождали каждую сцену. Особое внимание уделяется не только комическим моментам, но и глубоким жизненным темам, таким как семья, любовь и уважение.

В этом плане сатиристическая комедия о взаимоотношениях в семье, роли супругов и разнице поколений, утрате национальной идентичности, языковой проблеме, конфликте городских и сельских жителей дарит публике сильнейшие, глубокие и разноплановые эмоции.

Режиссер Жулдызбек Жуманбай прокомментировал выбор постановки.

«Важное место в репертуаре нашего театра занимают комедии. Эта пьеса по-прежнему не утрачивает своей  актуальности даже спустя несколько десятилетий. Через юмор мы заставляем задуматься об изъянах современного общества. В эпоху глобализации происходит постепенное нивелирование, забвение, утрата своих корней. Главная идея спектакля состоит в том, что нельзя забывать национальные народные традиции и обычаи. В качестве музыкального сопровождения об этом и многом другом здесь звучат композиции Нургисы Тлендиева, айтыс домбры и гитары», – констатировал спикер.

Исполнительница роли Алмы Акбота Макежанова рассказала, что за три месяца артисты постарались реализовать режиссерский замысел, изучая характеры персонажей.

«В комедиях важна зрительская отдача. Если публика смеется и поддерживает, то это дарит вдохновение. Энергия от зрителей возвращается к нам бумерангом. Думаю, что это самый лучший процесс для всех артистов. Действительно, на премьере выстреливала каждая фраза, зрители радовались вместе с нами. Такие роли будут раскрывать меня с другой стороны. Моя героиня Алма научила меня терпению. По сути она - эталон женственной, нежной, благородной казахской девушки, которой в итоге посчастливилось встретить настоящую любовь. Мне кажется, что зрители ушли с чувством гордости за наш народ», – заключила она.

В общем, премьерные показы спектакля в столичном театре драмы и комедии А. Мамбетова стали настоящим праздником для тех, кто ценит искренний юмор и любит пофилософствовать над обычными истории из народной жизни.

#Астана #театр #спектакль #показ #премьера

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