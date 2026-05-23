Тогызкумалак объединяет поколения

Всемирная федерация тогызкумалака и Совет ветеранов Республики Казахстан заключили соглашение о развитии казахской национальной интеллектуальной игры – тогызкумалака. Президент Федерации Алихан Байменов и председатель Совета Абильгазы Кусаинов подписали меморандум о сотрудничестве между двумя организациями, передает корреспондент Kazpravda.kz

На встрече было отмечено, что тогызкумалак полезен не только для воспитания молодежи, но и для сохранения и развития интеллектуального, физического и ментального состояния ветеранов. По словам Алихана Байменова, опыт активных центров для пожилых людей в некоторых регионах показал положительное влияние игры на здоровье старшего поколения.

«Здесь одновременно работает мозг и моторика — движения рук и пальцев при раскладывании камешков. Исследования и практика центров показывают, что это может быть дополнительным фактором для поддержания формы и продления жизни», — отметил Байменов.

Он подчеркнул заинтересованность Федерации в сотрудничестве с ветеранскими организациями. Меморандум предусматривает проведение совместных соревнований, семинаров и учебно-тренировочных мероприятий для популяризации тогызкумалака.

Абильгазы Кусаинов, в свою очередь, выразил готовность ветеранов внести вклад в продвижение национально-культурного наследия. Было отмечено, что широкое распространение тогызкумалака среди ветеранов важно как с точки зрения воспитания на примере, так и для сохранения жизненной активности.

В завершение встречи Алихан Байменов подарил Абильгазы Кусаинову доску для тогызкумалака, после чего руководители обеих организаций и первый заместитель председателя Совета ветеранов Абай Тасбулатов сыграли первую партию.

В Казахстане насчитывается около 80 тысяч ветеранов. Общее число занимающихся тогызкумалақ в стране превышает 200 тысяч человек. В более чем 50 странах мира есть профессиональные игроки тогызкумалака.