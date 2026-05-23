Тогызкумалак объединяет поколения

Статьи
Айман Аманжолова
корреспондент

Всемирная федерация тогызкумалака и Совет ветеранов Республики Казахстан заключили соглашение о развитии казахской национальной интеллектуальной игры – тогызкумалака. Президент Федерации Алихан Байменов и председатель Совета Абильгазы Кусаинов подписали меморандум о сотрудничестве между двумя организациями, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото предоставлено организаторами

На встрече было отмечено, что тогызкумалак полезен не только для воспитания молодежи, но и для сохранения и развития интеллектуального, физического и ментального состояния ветеранов. По словам Алихана Байменова, опыт активных центров для пожилых людей в некоторых регионах показал положительное влияние игры на здоровье старшего поколения.

«Здесь одновременно работает мозг и моторика — движения рук и пальцев при раскладывании камешков. Исследования и практика центров показывают, что это может быть дополнительным фактором для поддержания формы и продления жизни», — отметил Байменов.

Он подчеркнул заинтересованность Федерации в сотрудничестве с ветеранскими организациями. Меморандум предусматривает проведение совместных соревнований, семинаров и учебно-тренировочных мероприятий для популяризации тогызкумалака.

Абильгазы Кусаинов, в свою очередь, выразил готовность ветеранов внести вклад в продвижение национально-культурного наследия. Было отмечено, что широкое распространение тогызкумалака среди ветеранов важно как с точки зрения воспитания на примере, так и для сохранения жизненной активности.

В завершение встречи Алихан Байменов подарил Абильгазы Кусаинову доску для тогызкумалака, после чего руководители обеих организаций и первый заместитель председателя Совета ветеранов Абай Тасбулатов сыграли первую партию.

В Казахстане насчитывается около 80 тысяч ветеранов. Общее число занимающихся тогызкумалақ в стране превышает 200 тысяч человек. В более чем 50 странах мира есть профессиональные игроки тогызкумалака.

 

#меморандум #тогызкумалак

Популярное

Все
Золото – банке кумыса
Удивительный кубик Рубика
Ребенок в цифровой среде
Голоса степи
Путь к продукции с высокой добавленной стоимостью
Сохранить историю для будущих поколений
Квартиры для горожан
Производство отечественных товаров набирает обороты
Рост на бумаге, на деле – перекос
Потребителям возвращено свыше 405 млн тенге
Татьяна Бурмистрова: «Песня – это состояние души»
Стартовала вторая фаза испытаний вакцины против аллергии
Торговые неурядицы
Мечты сбываются
В Нацгвардии определили победителей турнира по мини-футболу
Налог на… вывеску
Фабрика, которую спасли упорство и удача
Формируя читающее общество
Травы надежды
Представлен отчет об исполнении бюджета
Новый вид змей обнаружили в Китае
Достойный путь генерала Уразова
Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
Закон Республики Казахстан О государственной службе Республики Казахстан
Пять лет на защите прав граждан
Названы способы оплаты проезда в LRT Астаны
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 18 мая 2026 года № 80-НП
Болгария одержала сенсационную победу на «Евровидении-2026»
Казахи в древнем Египте? Да!
Международная выставка «Leonardo da Vinci: Genius of the Renaissance» прошла в Астане
Когда оживает история
Казахстан – Кения: Курс на конструктивное и взаимовыгодное сотрудничество
Внимание боеготовности войск и технологическому переоснащению
Бектенов обсудил с экспертами Всемирного банка меры по увеличению притока инвестиций в экономику Казахстана
«Птичий дом» страны – в Коргалжыне
Горы должны стать доступными для всех: эксперт о проекте Almaty Superski
От отдыха дикарем к полноценному комфорту
Голос Олжаса
Гвардейские собаки с чемпионской родословной будут улучшать кинологический фонд МВД
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной службы
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
Казахстанские месторождения получают вторую жизнь благодаря… нейросети
Вручены государственные награды от имени Президента
Город, соединявший континенты
Более 100 тысяч выпускников школ внесли вклад в озеленение страны
Дух романтики и героизма
Где в мире больше всего рождается детей
Единая система газоснабжения переходит к национальному оператору
Дожди и шквалы накроют ряд регионов Казахстана
Родителей туркестанского подростка наказали за видео в TikTok
Сплоченность и взаимопонимание служат прогрессу страны
Весенние заморозки: скандинавский холод накроет Казахстан
В Мьянме нашли редкий рубин весом 2,2 кг
В Павлодарской области запустили маслозавод мощностью 35 тысяч тонн продукции в год
Новый предмет для нового поколения
Бизнес-форум стран ОТГ открылся в Астане
Казахстанские ученые исследуют препарат против аллергии на полынь
Температурные качели: Казахстан накроют жара и весенние заморозки
В Алматы расширят выпуск спецтехники для ЧС
Соколы стали причиной паузы старта ракеты «Союз-5» на Байконуре

Читайте также

Экологические поправки направлены на цифровизацию отрасли
Представлен отчет об исполнении бюджета
Формируя читающее общество
Фабрика, которую спасли упорство и удача

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]