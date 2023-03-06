В поиске ориентиров

С первых минут мероприятия внимание аудитории захватил кад­ровый дипломат, возглавлявший казахстанские миссии в Сирии, Ираке, Палестине, Ливане, Иордании, а ныне председатель правления Центра Нурсултана Назарбаева по развитию межконфессионального и межцивилизационного диалога, уполномоченный по продвижению целей и задач Съезда лидеров мировых и традиционных религий Булат Сарсенбаев. Студенты, магистранты, профессорско-преподавательский состав кафедр религиоведения ­КазНУ им. аль-Фараби, Египетского университета исламской культуры «Нур-Мубарак» совершили познавательный экскурс в мир взаимоотношений конфессий.

Булат Сарсенбаев напомнил, что в этом году Съезду лидеров мировых и традиционных религий в Астане исполняется 20 лет. Мероприятие, проводимое с 2003 года в столице Казахстана (по традиции в сентябрьские дни), приковывает к себе внимание всего мира. Так, 14–15 сентября 2022 года на VII съезде были аккредитованы 355 иностранных журналистов, представляющих ведущие СМИ со всех континентов. Можно без преувеличения сказать, что в такие дни Казахстан становился духовной столицей мира. И эхо этого события звучит до сих пор, о чем свидетельствуют многочисленные ссылки на материалы о съезде, поступающие в адрес центра.

Отвечая на вопрос скептиков, нужно ли это мероприятие Казахстану, спикер отметил, что оно имеет большое имиджевое значение для страны и ее узнаваемости в глобальном международном пространстве. В мире проводятся подобные форумы и конференции, но именно площадка нашей страны уникальна. Приезд такого большого количества людей в один город всегда имеет мультипликативный эффект, в том числе отражается и на его экономике: заполняются гостиницы, работают рестораны, покупаются сувениры.

– Наш форум называется «Съезд лидеров мировых и традиционных религий», а значит, к нам приезжают лица, влияющие на умы ­своей паствы и позиции отдельных правительств. Съезд – это институционально организованное мероприятие. Создан секретариат, существует рабочая группа, то есть она представляет международную организацию, которая в течение двух десятилетий собирает огромное количество людей, – подчеркнул Булат Сарсенбаев.

К примеру, Папа Римский Франциск на VII съезде с восхищением говорил о звучании казахской дом­бры. Вернувшись из Астаны, на площади Святого Петра в Ватикане он провел мессу для десятков тысяч людей, посвятив ее нашей стране.

Рассказал дипломат и о работе Центра по развитию межконфессионального и межцивилизационного диалога. Центр занимается изучением религиозной ситуации в Казахстане, мониторингом за рубежом, проводит религиоведческие экспертизы, социологи­ческие исследования, участвует в подготовке учебников и пособий по религиоведению. По поручению Президента страны секретариатом центра готовится концепция Съезда лидеров мировых и традиционных религий до 2033 года.

Следует отметить, что над итоговой декларацией VII съезда за одним столом работали представители англиканской, православной церкви, директор Папского комитета по исламу из Ватикана. На площадке съезда встречаются и пожимают руки представители религий, государства которых имеют не самые дружественные отношения. Все споры и дискуссии между представителями религий завершаются консенсусом, так как устройство всех религий базируется на общечеловеческих ценностях. Съезд набирает популярность, и с каждым годом растет число желаю­щих принять в нем участие.