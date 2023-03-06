В поиске ориентиров

Свежий выпуск
210
Айгуль Турысбекова, Алматы

Ключевые месседжи уникальной диалоговой площадки Съезда лидеров мировых и традиционных религий обсуждались
на встрече с молодежью.

С первых минут мероприятия внимание аудитории захватил кад­ровый дипломат, возглавлявший казахстанские миссии в Сирии, Ираке, Палестине, Ливане, Иордании, а ныне председатель правления Центра Нурсултана Назарбаева по развитию межконфессионального и межцивилизационного диалога, уполномоченный по продвижению целей и задач Съезда лидеров мировых и традиционных религий Булат Сарсенбаев. Студенты, магистранты, профессорско-преподавательский состав кафедр религиоведения ­КазНУ им. аль-Фараби, Египетского университета исламской культуры «Нур-Мубарак» совершили познавательный экскурс в мир взаимоотношений конфессий.

Булат Сарсенбаев напомнил, что в этом году Съезду лидеров мировых и традиционных религий в Астане исполняется 20 лет. Мероприятие, проводимое с 2003 года в столице Казахстана (по традиции в сентябрьские дни), приковывает к себе внимание всего мира. Так, 14–15 сентября 2022 года на VII съезде были аккредитованы 355 иностранных журналистов, представляющих ведущие СМИ со всех континентов. Можно без преувеличения сказать, что в такие дни Казахстан становился духовной столицей мира. И эхо этого события звучит до сих пор, о чем свидетельствуют многочисленные ссылки на материалы о съезде, поступающие в адрес центра.

Отвечая на вопрос скептиков, нужно ли это мероприятие Казахстану, спикер отметил, что оно имеет большое имиджевое значение для страны и ее узнаваемости в глобальном международном пространстве. В мире проводятся подобные форумы и конференции, но именно площадка нашей страны уникальна. Приезд такого большого количества людей в один город всегда имеет мультипликативный эффект, в том числе отражается и на его экономике: заполняются гостиницы, работают рестораны, покупаются сувениры.

– Наш форум называется «Съезд лидеров мировых и традиционных религий», а значит, к нам приезжают лица, влияющие на умы ­своей паствы и позиции отдельных правительств. Съезд – это институционально организованное мероприятие. Создан секретариат, существует рабочая группа, то есть она представляет международную организацию, которая в течение двух десятилетий собирает огромное количество людей, – подчеркнул Булат Сарсенбаев.

К примеру, Папа Римский Франциск на VII съезде с восхищением говорил о звучании казахской дом­бры. Вернувшись из Астаны, на площади Святого Петра в Ватикане он провел мессу для десятков тысяч людей, посвятив ее нашей стране.

Рассказал дипломат и о работе Центра по развитию межконфессионального и межцивилизационного диалога. Центр занимается изучением религиозной ситуации в Казахстане, мониторингом за рубежом, проводит религиоведческие экспертизы, социологи­ческие исследования, участвует в подготовке учебников и пособий по религиоведению. По поручению Президента страны секретариатом центра готовится концепция Съезда лидеров мировых и традиционных религий до 2033 года.

Следует отметить, что над итоговой декларацией VII съезда за одним столом работали представители англиканской, православной церкви, директор Папского комитета по исламу из Ватикана. На площадке съезда встречаются и пожимают руки представители религий, государства которых имеют не самые дружественные отношения. Все споры и дискуссии между представителями религий завершаются консенсусом, так как устройство всех религий базируется на общечеловеческих ценностях. Съезд набирает популярность, и с каждым годом растет число желаю­щих принять в нем участие.

Популярное

Все
Кем ты хочешь стать, когда вырастешь?
Директора детской деревни семейного типа «Шанырак» отстранили от работы. Такое решение приняли в управлении образования Атырауской области после скандала с воспитанниками
Субсидии на покупку новых автобусов получат перевозчики Костаная
Троих жителей Петропавловска, подозреваемых в убийстве почти 50 косуль, задержали полицейские Северо-Казахстанской области
В столичном театре «Жастар» прошел мини-фестиваль «Три дня с Шекспиром»
Знаете ли вы, что у великого поэта и философа Абая был свой «секретный сундук»?
В этническом стиле
Научно доказано, что вовлечение женщин в жизнь общества обеспечивает стране экономический рост
Осторожно на поворотах!
О любви и прозрении
Как за каменной стеной?
Эфиры от сердца
Первенство планеты – в Щучинске
В поиске ориентиров
Очередная победа Шавката
Компенсация затрат
Дороги, которые мы выбираем
Гендерность дошла до туалетов
Весеннее настроение
Аграрный кризис по-европейски
Игры с законом: как владельцы остались без прав
Девочка-подросток выпала с балкона 6-го этажа в Туркестане
Отчима подозревают в изнасиловании малолетней падчерицы в Акмолинской области
Для Кирилла Чернышова из Семея казахский язык стал практически родным. 20-летний парень нередко обращается к произведениям Абая, причем изданным на государственном языке
Как казахстанцы отдохнут в марте
Приговор организатору финансовой пирамиды вынесен в Шымкенте
Токаев подписал закон об устранении торговых барьеров на границах ЕАЭС
О целях приезда Блинкена в Астану рассказали в МИД
Жену подозревают в убийстве супруга в Лисаковске
Махтумкули и казахская литература
В МИД высказались об изменении процедуры выдачи шенгенской визы для казахстанцев
Девушку ограбили и изнасиловали в Алматы
На 14% подорожало питание в детских садах Костаная
Серик Сапиев высказался о потасовке с молодым борцом на турнире в Алматы
Книга атырауской писательницы Бакытгуль Сармековой будет издана в Лондоне
Казахстан и Кыргызстан определили участки пограничных представителей
Научная разработка павлодарского ученого Лязат Толымбековой помогает решать проблемы экологии, а металлургам страны – экономить миллионы
В тройку лидеров по коррупции входят сотрудники правоохранительных органов, культуры и образования
Около 70 человек пострадали в турецкой Малатье в результате нового землетрясения
"Мы хорошо понимаем последствия" – Блинкен о влиянии антироссийских санкций на экономику Казахстана
Поправки в Налоговый кодекс подписал Токаев
Казахстан планирует существенно нарастить производство товарного газа и электроэнергии к 2029 году
Токаев подписал закон о цифровых активах
Президент утвердил поправки в Кодекс об административных правонарушениях
Отец пытался вскрыть себе вены на глазах у детей в Таразе
Водители автобусов в Семее решили начать неделю невыходом на работу
Собиравшую ягоды женщину застрелили в СКО: осужден бывший полицейский
Астанчанин выбросил из окна 4-летнего племянника, зарезал тёщу и спрыгнул с 7-го этажа
Источник достоверности и правдивости
У каждого вайнаха есть своя казахская история
Из космоса опасные сигналы
Сбой в работе сайта по автокредиту объяснили в ФРП
Костанайцы стали меньше платить за тепло
Второе за сутки землетрясение произошло в Турции. Число жертв превысило тысячу человек
Сразу в трех регионах Казахстана ощутили землетрясение
В Мангистау выявили незаконную схему транзита автомобилей
На избившую парня студентку колледжа завели уголовное дело в Алматы
Жумангарин встретился с руководителем Wildberries
"Открыто ищут наркозакладки" – на видео очевидцев отреагировала полиция Талдыкоргана
Подростку с кольцом в носу понадобилась помощь спасателей в Шымкенте

Читайте также

Первенство планеты – в Щучинске
Осторожно на поворотах!
Компенсация затрат
В этническом стиле

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]