В поликлиниках Кызылорды неправильно назначали детям лекарства

Здравоохранение
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Прокуратура Кызылординской области провела проверку на предмет соблюдения законности в сфере обращения лекарственных средств, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ведомство

Фото иллюстративное: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По результатам проверки установлено, что в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи более 7 тысяч жителей области не были обеспечены лекарствами.

В поликлиниках города Кызылорда, не учитывая возраст детей, необоснованно назначены лекарства свыше одной тысячи несовершеннолетним. Без медицинского назначения 170 лиц обеспечено инсулиновыми препаратами.

Кроме того, 68 единиц медицинского препарата хранились с нарушениями правил хранения, в результате 2 пациентам назначены просроченные лекарства.

Также, в 14 медицинских организациях региона незаконную фармацевтическую деятельность осуществляли 19 сотрудников.

По выявленным нарушениям в адрес уполномоченных органов внесены акты прокурорского надзора, по результатам рассмотрения 93 лица привлечены к ответственности.

#дети #Кызылорда #лекарства

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