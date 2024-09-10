В поликлиниках Кызылорды неправильно назначали детям лекарства

Фото иллюстративное: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По результатам проверки установлено, что в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи более 7 тысяч жителей области не были обеспечены лекарствами.



В поликлиниках города Кызылорда, не учитывая возраст детей, необоснованно назначены лекарства свыше одной тысячи несовершеннолетним. Без медицинского назначения 170 лиц обеспечено инсулиновыми препаратами.



Кроме того, 68 единиц медицинского препарата хранились с нарушениями правил хранения, в результате 2 пациентам назначены просроченные лекарства.



Также, в 14 медицинских организациях региона незаконную фармацевтическую деятельность осуществляли 19 сотрудников.



По выявленным нарушениям в адрес уполномоченных органов внесены акты прокурорского надзора, по результатам рассмотрения 93 лица привлечены к ответственности.