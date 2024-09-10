В поликлиниках Кызылорды неправильно назначали детям лекарства

Прокуратура Кызылординской области провела проверку на предмет соблюдения законности в сфере обращения лекарственных средств, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ведомство
По результатам проверки установлено, что в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи более 7 тысяч жителей области не были обеспечены лекарствами.
В поликлиниках города Кызылорда, не учитывая возраст детей, необоснованно назначены лекарства свыше одной тысячи несовершеннолетним. Без медицинского назначения 170 лиц обеспечено инсулиновыми препаратами.
Кроме того, 68 единиц медицинского препарата хранились с нарушениями правил хранения, в результате 2 пациентам назначены просроченные лекарства.
Также, в 14 медицинских организациях региона незаконную фармацевтическую деятельность осуществляли 19 сотрудников.
По выявленным нарушениям в адрес уполномоченных органов внесены акты прокурорского надзора, по результатам рассмотрения 93 лица привлечены к ответственности.