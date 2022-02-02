В помощь беременным

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Юлия Миленькая, Алматы

В городской клинической больнице (ГКБ) № 1 открыто инфекционное акушерское отделение.

В связи с увеличением эпидемиологической напряженности по COVID-19 в Алматы в ГКБ № 1 в кратчайшие сроки развернули инфекционный акушерский блок.

– Развернуто 80 коек, в том чис­ле 8 взрослых реанимационных и 6 реанимационных коек для новорожденных с отдельным акушерским операционным залом. Большая помощь в укомп­лектовании и оснащении акушерского блока оказана всеми родильными и многопрофильными стационарами Алматы, – сообщил главный врач ГКБ № 1 Эрнест Калиев.

В стационаре проводятся компьютерная томография, ультразвуковая диагностика, спирография. Больница обеспечена централизованной подачей медицинского кислорода. Беременные женщины с COVID-19 и их новорож­денные младенцы могут с большей вероятностью нуждаться в специализированной помощи. В свою очередь акушерский блок ГКБ № 1 обеспечивает им такую возможность.

По информации руководителя Службы родовспоможения Сауле Кабыловой, для организации перинатальной помощи третьего уровня (для совсем маленьких недоношенных новорожденных и тяжелых беременных и рожениц) полное содействие оказали все родильные дома и управление общественного здоровья города. Это особенно важно в случае беременных женщин, которые заражаются коронавирусной инфекцией на фоне других коморбидных состояний (ситуация, когда у пациента протекают одновременно несколько заболеваний).

Как отмечают специалисты, в случае заражения КВИ беременные подвержены более высокому риску развития тяжелых форм COVID-19 по сравнению с другими женщинами аналогичного возрас­та. Кроме того, наличие коронавируса во время беременности также ассоциируется с повышенным риском преждевременных родов. Особенно высокому риску развития серьезных осложнений в случае заражения COVID-19 подвержены беременные женщины старшего возраста, беременные, страдающие избыточным весом, гипертензией и диабетом.

Кроме того, важно учитывать, что КВИ повышает уровень стресса и тревоги, и такие переживания особенно часто испытывают беременные и недавно перенесшие беременность женщины. В этих случаях медицинским специалистам необходимо проявлять компетентность и отзывчивость при реагировании на нужды беременных.

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