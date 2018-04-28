В популярном столичном мороженом обнаружены опасные бактерии

Департамент охраны общественного здоровья Астаны обнаружил опасные бактерии в популярном мороженом, передает Kazpravda.kz
В ходе проверки департамент выявил факт реализации мороженого, не соответствующего микробиологическим показателям, а именно десерт Bаmbino с различными вкусами: сливок, шоколада, фисташек, клубники. Производством мороженого занимается ТОО "Банур НС". В исследованной продукции выявлены бактерии группы кишечной палочки.
Помимо этого, в двух видах мороженого – со вкусом сливок и шоколада – не была указана дата выработки. Вся продукция реализовывалась в одном из магазинов Сарыаркинского района Астаны.
Загрязненное микроорганизмами мороженое компании "Банур НС" также было обнаружено в производственном цехе. Кроме того, в ходе проверки цеха был отмечен ряд санитарно-гигиенических нарушений. По результатам проверки к ТОО были приняты меры административного производства и выдано предписание об устранении нарушений.
В департаменте отметили, что готовая продукция ТОО "Банур НС" реализуется в фирменных точках в таких ТРЦ, как "Аружан", "Керуен", "Керуен Сити", "Азия Парк", "Хан Шатыр", "Сарыарка", Мега Silk Way, и других точках мелко-розничной торговли. Потребителей просят, в случае выявления мороженого Bаmbino производства ТОО "Банур НС" с датами изготовления от 12 января, 23 марта, а также 5, 7, 9 апреля, обращаться в столичный департамент охраны общественного здоровья.