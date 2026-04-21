Правовая основа модернизации страны

Конституция – не только правовой документ. Она закрепляет систему госуправления, определяющую цели, инструменты и границы деятельности пуб­личной власти. В этом контекс­те одна из наиболее значимых новелл Основного закона касается развития человеческого капитала, образования, науки и инноваций в качестве стратегического направления деятельности государства.

Госуправление приобретает четкую направленность на реализацию долгосрочной миссии, которая задает вектор бюджетной политики, кадровых решений, регионального развития и системы оценки деятельности госорганов.

Развитие человеческого капитала, включающего инвестиции в образование, науку и инновации, выступает ключевым фактором повышения качества рабочей силы, увеличения доходов населения и расширения налоговой базы. Это особенно актуально для Казахстана в условиях необходимости снижения сырьевой зависимости и диверсификации экономики.

Наряду с экономическим эффектом развитие человеческого капитала обеспечивает и социальный результат, выражающийся в доступности качественных образовательных и медицинских услуг, а также снижении неравенства по линии доходов.

Анализ статистических данных показывает, что работа в данном направлении уже ведется. Так, доля внутренних затрат на научные исследования и разработки увеличилась с 0,13% ВВП в 2020 году до 0,16% в 2024-м. Государственные расходы на образование за этот же период выросли с 3,1 трлн тенге до 6,7 трлн тенге. Значительные изменения наблюдаются и в структуре инвестиций в основной капитал.

В частности, инвестиции в сферу образования увеличились с 436,9 млрд тенге в 2023 году до 1,146 трлн тенге в 2024-м, что соответствует росту на 254% за год. Инвестиции в обрабатывающую промышленность достигли 2,07 трлн тенге, увеличившись на 24,4% по сравнению с предыдущим годом. Положительная динамика отмечается также в профессиональной, научной и технической деятельности, где объем инвестиций в 2024 году составил 103,4 млрд тенге.

Вместе с тем сохраняются и негативные тенденции. Доля инновационной продукции в ВВП снизилась с 2% в 2023 году до 1,35% в 2024-м. Инвестиции в сельское хозяйство сократились с 904,2 млрд тенге до 737,9 млрд тенге (на 20,6%). Одновременно отмечается снижение объемов вложений в горнодобывающую промышленность – с 4,48 трлн до 3,65 трлн тенге.

Таким образом, наблюдается разнонаправленная динамика: при росте финансирования отдельных направлений сохраняется проблема трансформации инвестиций в устойчивые экономические результаты.

Развитие человеческого капитала выступает приоритетом государственной политики во многих странах мира. Его высокий уровень обеспечивает экономический рост, повышение качества жизни и инновационную активность. Международные организации формируют соответствующие индикаторы, отражающие уровень инвестиций в образование, здравоохранение и их влияние на социально-экономическое развитие.

Согласно данным Всемирного банка, индекс человеческого капитала HCI+ в Казахстане по состоянию на октябрь 2025 года составил 229 из 325 возможных, что ниже среднего значения по региону Европы и Центральной Азии (240). При этом по компонентам здравоохранения и образования показатели Казахстана уступают региональным значениям, тогда как по занятости наб­людается относительно более высокая позиция.

Глобальный индекс инноваций, рассчитываемый Всемирной организацией интеллектуальной собственности, также отражает сохраняющиеся ограничения. В 2025 году Казахстан занимал 81-е место среди 139 стран. При этом показатели инновационных ресурсов находятся на уровне 75-го места, тогда как результаты инновационной деятельности – на уровне 84-го, что свидетельствует о недостаточной эффективности преобразования ресурсов в конечный результат.

Дополнительным индикатором выступают расходы на исследования и разработки. В Казахстане их доля в ВВП остается в диапазоне 0,12–0,17% на протяжении последних лет, в то время как в развитых странах этот показатель достигает 2–3% и выше.

В этих условиях особое значение приобретает вопрос эффективности государственных расходов. Важно не только увеличение финансирования, но и его результативность, выражающаяся в повышении качества образования, внедрении инноваций и росте производительности труда.

При этом увеличение государственных расходов на социальную сферу сопровождается макроэкономическими рисками. За период с 2015-го по 2024 год минимальная заработная плата выросла с 21 364 тенге до 85 000 тенге. Доля социальных трансфертов в доходах населения увеличилась с 16,6% до 21%. Одновременно дефицит бюджета достиг уровня 4,2% ВВП.

Несмотря на это, коэффициент Джини, отражающий уровень неравенства доходов, сохраняется в диапазоне 0,27–0,30 и демонстрирует тенденцию к росту, что указывает на ограниченную эффективность перераспределительных механизмов.

В этой связи возникает необходимость перехода от декларативных норм к практическим инструментам. Один из них – введение специальных правовых режимов и формирование «городов ускоренного развития». И данный аспект закреплен в Конституции.

С точки зрения конституционной экономики формируется взаимосвязь между целями и инструментами: развитие человеческого капитала закрепляется как стратегическая цель, а специальные правовые режимы – как механизм ее достижения.

Мировая практика демонст­рирует успешные примеры реа­лизации подобных моделей. Сингапур, Сеул и Шэньчжэнь обеспечили ускоренное развитие за счет концентрации инвестиций в образование и инновации, а также эффективного государственного управления.

В то же время для Казахстана реализация данной модели требует учета накопленного опыта. Специальные экономические зоны, созданные в стране, показали ограниченную эффективность: за почти 25 лет их вклад в ВВП составил около 1%, в экспорт – 0,3%, в привлечение инвестиций – 0,9%.

Дополнительным фактором выступает усиливающаяся урбанизация. Доля городского населения увеличилась с 57,3% в 1991 году до 63% в 2025-м. При этом фактическая нагрузка на города выше за счет миграции населения из сельских территорий, что создает дополнительное давление на инфраструктуру и экологическую систему.

Создание «городов ускоренного развития» может усилить данные процессы, увеличивая региональные дисбалансы. В этой связи необходима сбалансированная политика, направленная на то, чтобы такие города стали драйверами развития всей экономики, а не локальными центрами концентрации ресурсов.

Особое значение имеют сельские территории. Казахстан обладает значительным аграрным потенциалом, и развитие человеческого капитала в сельской местности не менее важно, чем в городах. Это предполагает улучшение инфраструктуры, внедрение инноваций в агропромышленный комплекс и создание условий для занятости населения.

Таким образом, конституционные новеллы задают стратегически обоснованный вектор развития, ориентированный на человеческий капитал и институциональные изменения. Вместе с тем их эффективность будет зависеть от качества реализации, выстраивания сбалансированной бюджетной политики, повышения эффективности использования ресурсов и согласованности управленческих решений.