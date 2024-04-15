В пострадавший от наводнения город Кульсары начали подавать газ

Фото: МЧС РК

В Кульсары Атырауской области возобновили подачу газа: задействованы четыре бригады, которые работают в две смены. Заявки принимаются круглосуточно, сообщил пресс-секретарь акима Атырауской области Руслан Жумагазиев.

«Продолжаются работы по подаче электричества и откачке воды. Также возобновлено движение общественного транспорта. По двенадцати направлениям курсируют 55 автобусов. Начат прием заявлений на единоразовые выплаты. Эвакуированные жители в вахтовом поселке Тенгиз смогут подать заявления в самом поселке», - сказал он на брифинге в СЦК.

В реке Жем наблюдается снижение уровня воды на 20 см.

Между тем в Атырау возведено 123 км дамб из запланированных 223 км.

Как сообщалось, количество эвакуированных из Кульсары людей достигло 15 тысяч человек.