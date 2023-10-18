В рабстве удерживали иностранцев бизнесмены в Шымкенте

Как выяснилось, иностранцев приглашали на работу на завод, затем забирали документы, зарплату не выдавали, периодически избивали и запугивали расправой

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В полиции сообщили о задержании в Шымкенте подозреваемых в удержании в рабстве иностранцев, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на новостной портал МВД РК Polisia.kz.

14 октября в полицию Алматы поступило заявление от жительницы Актюбинской области о том, что ее родному брату, гражданину Узбекистана, удалось сбежать из трудового рабства в Шымкенте и приехать к ней в Алматы. Она утверждала, что хозяева шымкентского кирпичного завода удерживали мужчину силой, угрожая физической расправой. И неизвестные, выследив ее брата, похитили и вывезли на автомашине BMW предположительно в Шымкент.

"Учитывая тяжесть совершенного преступления, полицейские Алматы и Шымкента провели специальные совместные оперативные мероприятия. Стражи порядка задержали троих владельцев кирпичных заводов, жителей Шымкента и Туркестанской области. Двое из них родные братья. В ходе проведения обысков оперативники на территории двух заводов обнаружили более 60 иностранцев, все они граждане Узбекистана", – рассказали в ДП.

В ходе досудебного расследования установлено, что иностранцев приглашали на работу на завод. Затем забирали документы, заработную плату не выдавали и периодически применяли физическое насилие и запугивали расправой.

Сообщается, что на сегодня 25 иностранных рабочих находятся под опекой НПО "Сана сезим", а более 30 граждан помещены в приемник-распределитель из-за отсутствия документов, удостоверяющих личность.

Кроме того, в полицию в отношении подозреваемых поступило три официальных заявления от иностранных граждан.

"Подозреваемые находятся под стражей. В отношении них проводится досудебное расследование по двум уголовным статьям: "Незаконное лишение свободы с целью трудовой эксплуатации" и "Самоуправство". Назначены экспертизы", – добавили в полиции.