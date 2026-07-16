В рамках визита Президента в Шанхай подписано более 70 коммерческих соглашений

Общая стоимость соглашений составляет свыше 15 млрд долларов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: t.me/aqorda_resmi

В рамках круглого стола с руководителями крупных китайских высокотехнологичных компаний состоялась церемония обмена подписанными коммерческими документами:

1. Соглашение о стратегическом партнерстве между Министерством искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан и Huawei Technologies Co., Ltd.;

2. Соглашение о приобретении технологических решений и оборудования между АО «Самрук-Қазына» и компанией Huawei Technologies;

3. Меморандум о взаимопонимании по развитию инфраструктуры электромобилей и применению искусственного интеллекта в автомобильной отрасли Республики Казахстан между АО «Самрук-Қазына», компанией Freedom Holding Corp, акиматом г.Астаны и Geely Auto Group;

4. Соглашение об оказании услуг для эмитентов офшорных облигаций зоны свободной торговли между АО «Банк Развития Казахстана» и компанией China Central Depository & Clearing Co., Ltd.;

5. Соглашение о долгосрочном стратегическом сотрудничестве по реализации инвестиционного проекта «Строительство комплекса коксовых батарей №8 и №9 и системы газоочистки коксового газа» между АО «Qarmet», АО «Банк Развития Казахстана» и компанией Acre Coking & Refractory Engineering Consulting Corporation;

6. Соглашение о промышленном сотрудничестве по реализации проекта производства автомобилей Li Auto в Республике Казахстан между АО «Группа компаний Аллюр» и компанией Li Auto Inc.;

7. Соглашение об инвестициях по проекту «Строительство многофункционального терминала первой очереди порта Курык» между Министерством транспорта Республики Казахстан, акиматом Мангистауской области и компанией Kazakhstan Guoyou Investment;

8. Соглашение о сотрудничестве по вопросам реализации совместных проектов оснащения пунктов пропуска досмотровым оборудованием и развитии промышленной локализации производства на территории Республики Казахстан между Министерством промышленности и строительства Республики Казахстан и компанией NUCTECH Company Limited;

9. Технико-лицензионное соглашение по производству автомобилей OMODA, JAECOO на заводе Astana Motors Manufacturing Kazakhstan между Astana Group и Chery Holding Group;

10. Соглашение о стратегическом сотрудничестве между компаниями Qazbot Technologies и Agibot PTE;

11. Соглашение о базовых принципах сотрудничества в рамках развития «Долины дата-центров» между АО «Казахтелеком» и компанией HV & Submarine Hengtong Group;

12. Соглашение об эксклюзивном сотрудничестве по проекту «Казахстанско-китайский международный логистический коридор (два парка «Хоргос – восточные ворота»)» между компаниями Harvest Group и Minmetals Logistics Group Co., Ltd.;

13. Договор между АО «Транстелеком» и компанией GuoDong Group по строительству антенно-мачтовых сооружений;

14. Меморандум о сотрудничестве между Qazaq AI Research University и Shanghai Innovation Institute;

15. Соглашение о сотрудничестве в области развития искусственного интеллекта и робототехники в городе Алматы между акиматом г.Алматы, компанией NERO Group и UBTECH Robotics;

16. Соглашение между Казахским национальным университетом им.Аль-Фараби и университетом Сучжоу о создании совместного института;

17. Соглашение о сотрудничестве между Казахским национальным университетом им.Аль-Фараби и компанией Jiangsu Huibo Robot Technology.