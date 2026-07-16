В рамках визита Президента в Шанхай подписано более 70 коммерческих соглашений

Президент

Общая стоимость соглашений составляет свыше 15 млрд долларов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: t.me/aqorda_resmi

В рамках круглого стола с руководителями крупных китайских высокотехнологичных компаний состоялась церемония обмена подписанными коммерческими документами:

1. Соглашение о стратегическом партнерстве между Министерством искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан и Huawei Technologies Co., Ltd.;

2. Соглашение о приобретении технологических решений и оборудования между АО «Самрук-Қазына» и компанией Huawei Technologies;

3. Меморандум о взаимопонимании по развитию инфраструктуры электромобилей и применению искусственного интеллекта в автомобильной отрасли Республики Казахстан между АО «Самрук-Қазына», компанией Freedom Holding Corp, акиматом г.Астаны и Geely Auto Group;

4. Соглашение об оказании услуг для эмитентов офшорных облигаций зоны свободной торговли между АО «Банк Развития Казахстана» и компанией China Central Depository & Clearing Co., Ltd.;

5. Соглашение о долгосрочном стратегическом сотрудничестве по реализации инвестиционного проекта «Строительство комплекса коксовых батарей №8 и №9 и системы газоочистки коксового газа» между АО «Qarmet», АО «Банк Развития Казахстана» и компанией Acre Coking & Refractory Engineering Consulting Corporation;

6. Соглашение о промышленном сотрудничестве по реализации проекта производства автомобилей Li Auto в Республике Казахстан между АО «Группа компаний Аллюр» и компанией Li Auto Inc.;

7. Соглашение об инвестициях по проекту «Строительство многофункционального терминала первой очереди порта Курык» между Министерством транспорта Республики Казахстан, акиматом Мангистауской области и компанией Kazakhstan Guoyou Investment;

8. Соглашение о сотрудничестве по вопросам реализации совместных проектов оснащения пунктов пропуска досмотровым оборудованием и развитии промышленной локализации производства на территории Республики Казахстан между Министерством промышленности и строительства Республики Казахстан и компанией NUCTECH Company Limited;

9. Технико-лицензионное соглашение по производству автомобилей OMODA, JAECOO на заводе Astana Motors Manufacturing Kazakhstan между Astana Group и Chery Holding Group;

10. Соглашение о стратегическом сотрудничестве между компаниями Qazbot Technologies и Agibot PTE;

11. Соглашение о базовых принципах сотрудничества в рамках развития «Долины дата-центров» между АО «Казахтелеком» и компанией HV & Submarine Hengtong Group;

12. Соглашение об эксклюзивном сотрудничестве по проекту «Казахстанско-китайский международный логистический коридор (два парка «Хоргос – восточные ворота»)» между компаниями Harvest Group и Minmetals Logistics Group Co., Ltd.;

13. Договор между АО «Транстелеком» и компанией GuoDong Group по строительству антенно-мачтовых сооружений;

14. Меморандум о сотрудничестве между Qazaq AI Research University и Shanghai Innovation Institute;

15. Соглашение о сотрудничестве в области развития искусственного интеллекта и робототехники в городе Алматы между акиматом г.Алматы, компанией NERO Group и UBTECH Robotics;

16. Соглашение между Казахским национальным университетом им.Аль-Фараби и университетом Сучжоу о создании совместного института;

17. Соглашение о сотрудничестве между Казахским национальным университетом им.Аль-Фараби и компанией Jiangsu Huibo Robot Technology.

"В рамках рабочего визита Главы государства в Шанхай подписано более 70 коммерческих соглашений на общую сумму свыше 15 миллиардов долларов. Заключенные соглашения охватывают сферы искусственного интеллекта и цифровизации, транспортной инфраструктуры, финансов, агропромышленного комплекса, машиностроения и других высокотехнологичных отраслей", - говорится в сообщении.

#Казахстан #Токаев #Китай #визит #соглашения

Популярное

Все
Запущен комбинат – появится и кластер
Родники возвращаются к жизни
Ключевые идеи китайского госуправления
Проводятся обучающие семинары
Министр встретился с аграриями
Саумал: ставка на полезность
В центре внимания – химпром
Реклама для премиального туриста
С учетом потребностей избирательных комиссий
В чистовой отделке
Качество, признанное в СНГ
Казахстанские миротворцы направлены в Ливан
Лечить по-новому
Ямаль деклассировал Мбаппе
На волне творческих побед
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Как Цифровой кодекс защищает человека в онлайн-мире
Лучшее время для открытий
Формула мудрости
Закрепляя вековые принципы степной демократии
Дан старт строительству автострады
Через счета дропперов в Казахстане прошло более 112 млрд теңге
В Астане состоялся творческий вечер Бауыржана Макаева
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Какая рыба водится в системе Е-fish?
В Военном институте Сухопутных войск готовят специалистов по FPV-дронам
Деньги – почте, газеты – в никуда
Доступ к сырью плюс преференции СЭЗ
Человек опередил ИИ
Эксперт оценил партийные списки на выборах в Курултай
Доверие как фундамент легитимности
Теннисистка Жибек Куламбаева поборется за выход в четвертьфинал турнира в Нидерландах
Символы времени и традиций
Асу Алмабаев поднялся в новом рейтинге UFC
Группа туристов заблудилась в горах Алматинской области
Глава МВД Казахстана встретился с этническими казахами в полиции Нью-Йорка
Курултай может стать самым обновленным Парламентом в истории Казахстана – политолог
Кокшетау принял LAN-финал Akmola International Esports Cup 2026
Томирис: далекая и близкая
Марафон казахского кино
Аномальная жара накроет Казахстан
Крупнейший крытый аквапарк строится в Костанае
Должников пора призвать к ответу
Димаша Кудайбергена встретили в акимате Актюбинской области
Новые села на карте газоснабжения
Когда спадет жара в Казахстане
В Казахстане обновили еще три железнодорожных вокзала
Новый этап изучения Улуса Джучи
Закон Республики Казахстан Об амнистии в связи с принятием новой Конституции Республики Казахстан
Кассира осудили за мошенничество с билетами в Таразе
Плюс один новый завод в Казахстане
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам науки, наукоемких территорий, социального обеспечения, образования, здравоохранения    и    воинской    службы
Старые шины получают вторую жизнь: как в Темиртау перерабатывают отходы
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам цифровизации, защиты персональных данных, дорожного движения и регулирования передовых технологий на транспорте
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования правового положения военнослужащих, обороны и воинской службы
Закон Республики Казахстан О психологической деятельности
Казахмыс реализует масштабную программу модернизации Жезказганской площадки
Гвардейцы оригинально поздравили Геннадия Головкина с включением в Международный зал славы бокса
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам газоснабжения и электроэнергетики
По поручению Главы государства правительство намерено снизить инфляцию ниже 10% в текущем году

Читайте также

Токаев принял председателя СД группы компании Guoyou
Гидроэлектросооружение мощностью 600 МВт планируют построит…
Президент приветствовал готовность CATL к строительству в Р…
Глава государства принял партнера и президента Xiaomi Corpo…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]