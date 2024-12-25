В республике отремонтировано свыше восьми тысяч километров автодорог

В 2024-м капитальный ремонт проведен на 29 объектах автодорог республиканского значения протяженностью 600 км. До конца года планируется сдать в эксплуатацию еще 162 км, или шесть объектов. Об этом в ходе пресс-конференции на площадке Службы центральных коммуникаций сообщил председатель правления АО «НК «КазАвтоЖол» Дархан Иманашев.

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– Средним ремонтом охвачено 217 участков республиканских дорог общей протяженностью 5 023 километ­ра, из которых 32 объекта переходящие, а 185 новые. Сдано в эксплуатацию 1 217 километ­ров дорог, или 68 объектов, – проинформировал спикер.

Как отметил Дархан Иманашев, проектами реконструкции и строительства в дорожно-строительной сфере в 2024 году в целом охвачено 3,1 тыс. километров.

В частности, речь идет о реконструкции автострад республиканского значения Караганда – Балхаш – Алматы, Атырау – граница Российской Федерации (Астрахань), Актобе – Канды­агаш и Талдыкорган – Усть-Каменогорск. Завершены работы по реконструкции автомобильной дороги республиканского значения Караганда – Балхаш – Алматы протяженностью 885 км.

Также, по словам Дархана Иманашева, от Караганды до Алматы построена дорога первой технической категории, обеспечено безопасное четырехполосное движение.

– В рамках проекта по­строе­но 33 моста, 48 переходов, проложено 700 водопропускных труб. В дорожно-строи­тельном сезоне 2024 года задействовано 9,1 тысячи единиц спецтехники, 91 асфальтобетонный завод, 83 дробильно-отборочных устройства, израсходовано почти 1,3 миллиона тонн битума, – уточнил спикер.

Кроме того, реконструировано 272 километра автодороги Атырау – граница Российской Федерации (Астрахань), она переведена из третьей технической категории во вторую. Также построено шесть мостов, один переход, уложено 60 водопропускных труб, обу­строено 10 площадок для отдыха проезжающих.

Реконструкцией охвачена и автотрасса Талдыкорган – Усть-Каменогорск. Дорога переведена в первую и вторую технические категории, обеспечено движение транс­порта между областями Абай, Восточно-Казахстанской и Жетысу.

Также работы по реконструкции продолжаются на республиканской автодороге Кызылорда – Жезказган. По Кызылординской области на 150 километрах из 191 завершены основные работы и открыто движение. Остальные объемы работ будут завершены в следующем году. Это же касается автострады Калбатау – Майкапшагай протяженностью 415 км. Сегодня здесь на участке в 190 км уложено щебеночно-мастичное асфальтобетонное покрытие. Полностью открыть дорожное движение здесь планируется в следующем году.