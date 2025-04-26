Папу римского Франциска погребли в базилике Санта-Мария-Маджоре. Около 150 000 человек вышли на улицы Рима, чтобы проститься с понтификом, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Дойче Велле

Фото: Domenico Stinellis/AP Photo/picture alliance

В Риме в субботу, 26 апреля, прошли похороны папы Франциска. Церемония прощания с понтификом началась заупокойной мессы на площади Святого Петра в Ватикане. Ее возглавил 91-летний декан коллегии кардиналов Джованни Баттиста Ре. Через пять дней после смерти 266-й главу Римско-католической церкви похоронили в Риме.

В богослужении приняли участие около 224 кардиналов и 750 епископов. В базилике Святого Петра 25 апреля состоялся обряд закрытия гроба Франциска. В течение ночи у него несли молитвенное бдение. С 23 по 25 апреля храм посетили около 250 тыс. паломников, уточнил портал Vatican News. На время мессы гроб переместили во двор перед базиликой.

Официальным делегациям со всего мира в ходе службы было отведено место с правой стороны, слева за церемонией наблюдали кардиналы.

На мессе присутствовали около 50 глав государств и правительств, а также десятки тысяч верующих. Главы государств Италии Серджо Маттарелла и Аргентины - родины Франциска - Хавьер Милей разместились в первых рядах, за ними заняли место монархи со всего мира, далее - главы государств в алфавитном порядке.

Согласно завещанию - Франциск был захоронен в базилике Санта-Мария-Маджоре - одной из четырех папских церквей в Риме. Перед этим на улицах города состоялась траурная процессия.

Погребение состоялось в узком кругу при участии нескольких кардиналов.

Франциск - восьмой понтифик, чьи останки были погребены в папской базилике, и первый - со времен папы Климента IX в 1669 году. С 1903 года всех глав Римско-католической церкви хоронили в базилике Святого Петра в Ватикане.

Хорхе Марио Бергольо из Аргентины был избран папой римским 13 марта 2013 года. Он стал первым понтификом из Латинской Америки, первым иезуитом во главе Римско-католической церкви.

Папа римский скончался 21 апреля на 89-м году жизни от инсульта, комы и "необратимой" остановки сердца, сообщили в Ватикане.

Накануне, 20 апреля, понтифик благословил верующих на площади Святого Петра в ходе традиционного обращения Urbi et Orbi. Это было его последнее появление на публике перед смертью.