В Саудовской Аравии строят гигантское кубическое здание

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Компания Bechtel сообщила о завершении земляных работ и подготовке фундамента к возведению огромного кубического здания под названием The Mukaab («Мукааб»), передает Kazpravda.kz со ссылкой на Naked-Science.

Его строят в столице Саудовской Аравии — Эр-Рияде.

«Мукааб» станет крупнейшим в мире кинотеатром, на стены которого с внутренней стороны будут транслировать изображение.

Помимо этого, в здании площадью более 19 миллионов квадратных метров разместятся множество жилых помещений, гостиничные номера и различные развлекательные объекты.

Ширина и высота «Мукааба» составит 400 метров.