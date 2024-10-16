В Саудовской Аравии строят гигантское кубическое здание
98
Власти Эр-Рияда показали, как идет строительство гигантского объекта «Мукааб»
Компания Bechtel сообщила о завершении земляных работ и подготовке фундамента к возведению огромного кубического здания под названием The Mukaab («Мукааб»), передает Kazpravda.kz со ссылкой на Naked-Science.
Его строят в столице Саудовской Аравии — Эр-Рияде.
«Мукааб» станет крупнейшим в мире кинотеатром, на стены которого с внутренней стороны будут транслировать изображение.
Помимо этого, в здании площадью более 19 миллионов квадратных метров разместятся множество жилых помещений, гостиничные номера и различные развлекательные объекты.
Ширина и высота «Мукааба» составит 400 метров.