В Жамбылском районе области изучили более 200 рекламных и информационных материалов, размещенных на фасадах зданий, витринах магазинов, баннерах и вывесках на предмет ошибок и соответствия законодательству, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото пресс-службы акима Жамбылского района

В результате проверок выявлен ряд орфографических, пунктуационных и стилистических ошибок, нарушений порядка размещения слов и предложений, а также фактов некорректного использования государственного и иностранного языков, которые рекомендовано исправить.

Проведены разъяснительные беседы с владельцами бизнес-структур. Им напомнили о важности соблюдения языковых норм при оформлении визуальной информации, подчеркнули значение грамотной речи как части имиджа предприятия, а также разъяснили законодательство в данной сфере.

- Согласно статье 21 закона «О языках», вся визуальная информация, в первую очередь, должна быть представлена на государственном языке. При необходимости может быть выполнен перевод на другие языки. Также важно соблюдать требования закона к расположению текста, размеру шрифта и оформлению на вывесках, - отметила руководитель отдела культуры и развития языков акимата Жамбылского района Жансая Оспанова.

По мнению пресс-секретаря акима Жамбылского района Акжигита Жетписбайулы, каждый житель должен проявлять активность в формировании культурного облика района и в сохранении языковой чистоты.

С этой целью в районе был проведен конкурс под названием «Реклама – отражение чистоты языка», в ходе которого были награждены граждане, проявившие активность в грамотном оформлении рекламных текстов на государственном языке.