В Шымкенте 138 осужденных вернули в тюрьмы после нарушений условий пробации

Прокуратурой города в ходе проверки выявлены 258 нарушений по неисполнению осужденными ограничений, возложенных постановлениями и приговорами суда, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Генеральную прокуратуру РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По результатам проверки 192 осужденных привлечены к административной ответственности, 138 осужденным наказания заменены на лишения свободы.

Прокуратурой города на постоянной основе проводится профилактическая работа по предупреждению повторной преступности.

Напомним, что ранее в Казахстане был резонансным случай с сыном депутата, которого суд приговорил к 2 годам ограничения свободы за избиение. Однако, позже появилось видео, где он присутствует в ресторане, а также свободно передвигается по Алматы. После чего, суд заменил ограничение свободы на лишение свободы.