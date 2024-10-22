Сыну Даулета Турлыханова заменили ограничение свободы на тюремный срок

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Напомним, ранее Верховный суд приговорил его за умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести двум и более лицам к 2 годам ограничения свободы.

В райсуде №2 Медеуского района Алматы рассмотрено представление службы пробации о замене наказания – ограничения свободы на лишение. Он состоял на учете в службе пробации и был ознакомлен с условиями отбывания наказания и ответственностью за их нарушения. Однако недавно в соцсетях появилось видео, на котором осужденный находился на тое.

«Для обеспечения контроля о местонахождении в отношении осужденного применено электронное средство слежения. Несмотря на это, Болат совершил 3 нарушения пробационного контроля, они подтверждены исследованными судом доказательствами. Таким образом, осужденный злостно нарушил порядок и условия отбывания наказания. Согласно ст.44 ч.3 УК, в случае злостного уклонения от отбывания ограничения свободы его неотбытый срок заменяется лишением свободы из расчета один день лишения свободы за один день ограничения свободы», - пояснили в суде.

Суд признал ходатайство службы пробации обоснованным и удовлетворил его. Н.Болату наказание в виде ограничения свободы заменено на лишение свободы на неотбытый срок 1 год 5 месяцев 10 дней.

В августе сообщалось, что Нурасыл Болат свободно передвигался по улицам Алматы, несмотря на судимость и ограничения.

В начале года его родственника Рахата Турлыханова арестовали за повторное избиение жены.