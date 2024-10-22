Сыну Даулета Турлыханова заменили ограничение свободы на тюремный срок

Сын депутата Мажилиса Даулета Турлыханова Нұрасыл Болат нарушил условия пробационного контроля, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Верховный суд
Напомним, ранее Верховный суд приговорил его за умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести двум и более лицам к 2 годам ограничения свободы.
В райсуде №2 Медеуского района Алматы рассмотрено представление службы пробации о замене наказания – ограничения свободы на лишение. Он состоял на учете в службе пробации и был ознакомлен с условиями отбывания наказания и ответственностью за их нарушения. Однако недавно в соцсетях появилось видео, на котором осужденный находился на тое.
«Для обеспечения контроля о местонахождении в отношении осужденного применено электронное средство слежения. Несмотря на это, Болат совершил 3 нарушения пробационного контроля, они подтверждены исследованными судом доказательствами. Таким образом, осужденный злостно нарушил порядок и условия отбывания наказания. Согласно ст.44 ч.3 УК, в случае злостного уклонения от отбывания ограничения свободы его неотбытый срок заменяется лишением свободы из расчета один день лишения свободы за один день ограничения свободы», - пояснили в суде.
Суд признал ходатайство службы пробации обоснованным и удовлетворил его. Н.Болату наказание в виде ограничения свободы заменено на лишение свободы на неотбытый срок 1 год 5 месяцев 10 дней.
В августе сообщалось, что Нурасыл Болат свободно передвигался по улицам Алматы, несмотря на судимость и ограничения.
В начале года его родственника Рахата Турлыханова арестовали за повторное избиение жены.