В Шымкенте горел парк аттракционов
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Пострадавших нет, причина устанавливается
Пресс-служба МЧС сообщила о крупном пожаре в Шымкенте, передает Kazpravda.kz
«На территории парка атракционов под навесом произошло загорание игровых автоматов с переходом огня на кровлю и двух офисных помещений двухэтажного здания ресторанного комплекса», - говорится в информации.
Пожар разгорелся в Аль-Фарабийском районе по проспекту Тауке хана.
Огнеборцы ликвидировали пожар на общей площади 230 кв м, отметили в МЧС.