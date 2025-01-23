В Шымкенте горел парк аттракционов

Пресс-служба МЧС сообщила о крупном пожаре в Шымкенте, передает Kazpravda.kz

«На территории парка атракционов под навесом произошло загорание игровых автоматов с переходом огня на кровлю и двух офисных помещений двухэтажного здания ресторанного комплекса», - говорится в информации.