В Шымкенте построят крупнейший тепличный комплекс Свежий выпуск 9 августа 2024 г. 0:33 51 Любовь Доброта собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент На территории индустриальной зоны «Бозарык» состоялась церемония закладки капсулы на месте строительства крупнейшего в городе тепличного комплекса по выращиванию томатов. фото пресс-службы горакимата В мероприятии приняли участие аким города Габит Сыздыкбеков и президент турецкой компании Alarko Holding Йылдыз Умит Нури, выступающей партнером в реализации проекта. Современный тепличный комплекс развернется на территории 650 га. Стоимость проекта – 650 млн долларов США. Он реализуется в несколько этапов. После завершения строительства и ввода в эксплуатацию первого этапа будет создано около 2 тыс. рабочих мест. После полного завершения объекта и выхода на полную мощность их количество увеличится до 5 тыс. Ожидается, что ежегодная производственная мощность комплекса составит 155 тыс. тонн томатов. Эта продукция будет поставляться в магазины и на рынки Шымкента и не только. В планах учредителей предприятия значится освоение внешних рынков. Аким города Габит Сыздыкбеков, выступая на торжественной церемонии по случаю начала строительства комплекса, подчеркнул значимость проекта для реализации поручения Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева по внедрению и развитию передовых водосберегающих технологий в сельском хозяйстве и укреплению продовольственной безопасности города и страны в целом. Акимат Шымкента выразил готовность оказать всестороннюю поддержку инвесторам, которые берутся за такие масштабные и значимые для региона проекты. – Реализация столь масштабного проекта позволит укрепить продовольственную безопасность мегаполиса, а также поспособствует устойчивому развитию сельского хозяйства и стабилизации цен на продовольствие, – отметил Габит Сыздыкбеков. – Комплекс будет способствовать укреплению экономики города, повышению благосостояния его жителей и продвижению Шымкента как центра передовых агротехнологий. Проект станет важным шагом на пути к улучшению инфраструктуры и качества жизни горожан, а также позволит городу занять лидирующие позиции в агропромышленном секторе Казахстана. Для ускорения темпов строительства компания Alarko Holding планирует открыть в Шымкенте завод по производству конструкций для возведения теплиц. И на нем тоже понадобятся рабочие руки горожан. Кроме того, в рамках проекта предусмотрено создание специализированной академии, где будут готовить агроспециалистов по международным стандартам. Это не только обеспечит тепличный комплекс квалифицированными кадрами, но и позволит внедрять передовые технологии в агросекторе Казахстана. #Шымкент #строительство #тепличный комплекс