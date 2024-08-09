В Шымкенте построят крупнейший тепличный комплекс

В мероприятии приняли участие аким города Габит Сыздыкбеков и президент турецкой компании Alarko Holding Йылдыз Умит Нури, выступающей партнером в реализации проекта.

Современный тепличный комплекс развернется на территории 650 га. Стоимость проекта – 650 млн долларов США. Он реализуется в несколько этапов.

После завершения строительства и ввода в эксплуатацию первого этапа будет создано около 2 тыс. рабочих мест. После полного завершения объекта и выхода на полную мощность их количество увеличится до 5 тыс.

Ожидается, что ежегодная производственная мощность комплекса составит 155 тыс. тонн томатов. Эта продукция будет поставляться в магазины и на рынки Шымкента и не только. В планах учредителей предприятия значится освоение внешних рынков.

Аким города Габит Сыздыкбеков, выступая на торжественной церемонии по случаю начала строительства комплекса, подчеркнул значимость проекта для реализации поручения Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева по внедрению и развитию передовых водосберегающих технологий в сельском хозяйстве и укреплению продовольственной безо­пасности города и страны в целом.

Акимат Шымкента выразил готовность оказать всестороннюю поддерж­ку инвесторам, которые берутся за такие масштабные и значимые для региона проекты.

– Реализация столь масштабного проекта позволит укрепить продовольственную безопасность мегаполиса, а также поспособствует устойчивому развитию сельского хозяйства и стабилизации цен на продовольствие, – отметил Габит Сыздыкбеков. – Комп­лекс будет способствовать укреплению экономики города, повышению благосостояния его жителей и продвижению Шымкента как центра передовых агротехнологий. Проект станет важным шагом на пути к улучшению инфраструктуры и качества жизни горожан, а также позволит городу занять лидирующие позиции в агропромышленном секторе Казахстана.

Для ускорения темпов строительства компания Alarko Holding планирует открыть в Шымкенте завод по производству конструкций для возведения теплиц. И на нем тоже понадобятся рабочие руки горожан.

Кроме того, в рамках проекта предус­мотрено создание специализированной академии, где будут готовить агроспециалистов по международным стандартам. Это не только обеспечит тепличный комплекс квалифицированными кадрами, но и позволит внедрять передовые технологии в агросекторе Казахстана.