В СНГ исключат задержки при перевозках радиоактивных материалов

Сенат
113
Лаура Тусупбекова
специальный корреспондент

Сенат на пленарном заседании одобрил ратификацию Соглашения о трансграничных перевозках радиоактивных материалов в государствах – участниках Содружества Независимых Государств, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: neftegaz.ru

Как отмечается в заключении к документу, целями Соглашения являются содействие обеспечению безопасности трансграничных перевозок радиоактивных материалов, повышению ядерной и радиационной безопасности и оптимизации национальных требований к перевозкам радиоактивных материалов с учетом принципов обеспечения физической защиты.

Соглашение направлено на исключение необоснованных задержек при трансграничных перевозках радиоактивных материалов, обеспечение контроля трансграничных перевозок радиоактивных материалов, координацию совместных действий, направленных на стабильное функционирование процессов, связанных с трансграничными перевозками радиоактивных материалов между государствами – участниками СНГ.

Действие Соглашения распространяется на трансграничные перевозки радиоактивных материалов железнодорожным, автомобильным, морским, внутренним водным и воздушным транспортом, которые осуществляются по территориям государств – участников Соглашения.

В соответствии с Соглашением трансграничная перевозка радиоактивных материалов осуществляется в соответствии с международными договорами и законодательством государств - участников Соглашения на основании договора (контракта) на трансграничную перевозку радиоактивных материалов.

При этом, для осуществления трансграничных перевозок радиоактивных материалов грузоотправитель, по территории которого осуществляется трансграничная перевозка, должен иметь разрешительные документы, выдаваемые уполномоченными органами государства экспорта, государства транзита и государства назначения в соответствии с законодательством этих государств.

«Кроме того, в договоре на трансграничную перевозку радиоактивных материалов предусматриваются мероприятия по предупреждению аварий, страховые и другие финансовые гарантии на случай возможной аварии, а также место передачи ответственности за физическую защиту радиоактивных материалов, порядок передачи ответственности за охрану», - говорится в заключении.

#соглашение #СНГ #перевозки

Популярное

Все
В работе помогает робот
От швейной машинки – к фабрике полного цикла
Работы известных ювелиров представлены в Атырау
Возвращение к истокам
Шанс вернуться домой
Стартуют крупные агропроекты
Реки готовят к паводку
На защите экосистемы
У истоков вечной дружбы
Сохранить город чистым и зеленым
Первые – по выпуску стали, вторые – по добыче угля
Эффективность, доказанная на деле
Трезвость – еще и свобода
Новые горизонты машиностроения
Цена молчания слишком высока
Улытау укрепляет деловые связи
C5 + Китай: диалог политических партий
Еще четыре золота!
Ветеринария – стратегический ресурс для села
Как обезопасить цифровую среду?
Ошибка, которую нужно исправить: мажилисмен о запрете самосвалов на автодорогах
Кайрат» продолжает удивлять Европу и нас
Реформы Президента по развитию села работают на укрепление национальной идентичности – Спикер Сената
Не потерять доверие аудитории в эпоху ИИ
Глава Белого дома показал Президенту Казахстана, как идёт строительство бального зала
Президент дал интервью The Washington Post и The New York Times
Соглашение о стратегическом партнерстве на $2,5 млрд: какие планы у John Deere в Казахстане
Лечение обернулось тяжким вредом здоровью
Представлены приоритеты в области социальной политики
Заработал кирпичный завод
На пути к технологической независимости
Токаев встретился с казахстанцами в Вашингтоне
У школы – новоселье!
Банковская «тайна»: повышение конкуренции и упрощение доступа
Казахстан и Соглашения Авраама: Этот шаг укладывается во внешнюю политику РК — Ильгар Велизаде
Саммит C5+1: что стоит на кону для США и Центральной Азии
Президент Казахстана принял участие в саммите «Центральная Азия – США»
Токаев и Трамп провели переговоры в Белом доме
В партнерстве государства и общества
Системный диалог выходит на новый уровень
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Сюрприз на сцене: гвардейцы приготовили для родителей трогательный подарок
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Рыбоперерабатывающий завод запустили в Кызылординской области
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Краснокнижного зверька засняли на видео в Алматинской области
Зампред КНБ отправлен в отставку
В Таразе продолжается обновление парка городских автобусов
В Астане состоялся показ фильма «Капитан Байтасов»
В ВКО выявили незаконную работу асфальто-бетонного завода
Зафиксирован рекордный урожай
Сильная духом и мастерством
Кызылорда с размахом отмечает свой день рождения
В Турции отменили статус «иностранцев» для тюркских народов
Шымкент растет и уверенно смотрит в будущее
Марат Ирменов назначен зампредом КНБ

Читайте также

Казахстан и Туркменистан объединят усилия в борьбе с престу…
В Астане стартовал Кубок Казахстана по бочча
Приоритетные задачи
Сенаторы в США договорились остановить самый долгий в истор…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]