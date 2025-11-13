Сенат на пленарном заседании одобрил ратификацию Соглашения о трансграничных перевозках радиоактивных материалов в государствах – участниках Содружества Независимых Государств, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: neftegaz.ru

Как отмечается в заключении к документу, целями Соглашения являются содействие обеспечению безопасности трансграничных перевозок радиоактивных материалов, повышению ядерной и радиационной безопасности и оптимизации национальных требований к перевозкам радиоактивных материалов с учетом принципов обеспечения физической защиты.

Соглашение направлено на исключение необоснованных задержек при трансграничных перевозках радиоактивных материалов, обеспечение контроля трансграничных перевозок радиоактивных материалов, координацию совместных действий, направленных на стабильное функционирование процессов, связанных с трансграничными перевозками радиоактивных материалов между государствами – участниками СНГ.

Действие Соглашения распространяется на трансграничные перевозки радиоактивных материалов железнодорожным, автомобильным, морским, внутренним водным и воздушным транспортом, которые осуществляются по территориям государств – участников Соглашения.

В соответствии с Соглашением трансграничная перевозка радиоактивных материалов осуществляется в соответствии с международными договорами и законодательством государств - участников Соглашения на основании договора (контракта) на трансграничную перевозку радиоактивных материалов.

При этом, для осуществления трансграничных перевозок радиоактивных материалов грузоотправитель, по территории которого осуществляется трансграничная перевозка, должен иметь разрешительные документы, выдаваемые уполномоченными органами государства экспорта, государства транзита и государства назначения в соответствии с законодательством этих государств.