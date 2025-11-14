В США объявили о начале операции по борьбе с наркокартелями

США
47
Айман Аманжолова
корреспондент

Военный министр США Пит Хегсет объявил о начале операции "Южное копье" (Southern spear) по борьбе с наркокартелями. Соответствующую публикацию он разместил в X, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

Фото: ТАСС

"Сегодня я объявляю операцию "Южное копье", - написал Хегсет, отметив, что руководить ею будет Южное командование ВС США, в зону оперативной ответственности которого входят Центральная и Южная Америка и Карибский регион, а также специально созданное для этой операции объединенное соединение.

"Эта миссия призвана защитить нашу родину, устранить наркотеррористов из нашего полушария и обезопасить нашу страну от наркотиков, убивающих население", - утверждал Хегсет, не приведя других подробностей операции.

Ранее телеканал CBS сообщил со ссылкой на источники, что Хегсет и председатель Комитета начальников штабов ВС США Дэн Кейн на совещании в Белом доме представили президенту США Дональду Трампу информацию о силовых мерах против Венесуэлы, которые могли бы быть приняты американскими военными "в ближайшие дни". В Пентагоне в ответ на просьбу ТАСС отказались комментировать эту публикацию. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на регулярном брифинге для журналистов в среду заявила, что США намерены продолжить применение силы, направленное, по ее утверждению, на пресечение транспортировки наркотиков в Карибском регионе.

Пентагон 11 ноября сообщил, что ударная группа американских кораблей во главе с авианосцем Gerald R. Ford вошла в зону оперативной ответственности Южного командования ВС США для борьбы с контрабандой наркотиков в регионе. Газета The Washington Post 1 ноября сообщила, что США для борьбы с наркотрафиком наращивают группировку войск у берегов Венесуэлы. Издание тогда отмечало, что эта группировка включает в себя 8 военных кораблей, атомную подлодку и судно особого назначения.

Согласно подсчетам CNN, ВС США за последние месяцы уничтожили у побережья Латинской Америки около 20 катеров под предлогом борьбы с контрабандой наркотиков, в результате чего погибли почти 80 человек. Как минимум после одного из этих ударов президент Колумбии Густаво Петро заявил, что в результате американской операции погиб рыбак, а не торговец наркотиками, из его страны.

Вашингтон обвиняет венесуэльские власти в недостаточно активной борьбе с контрабандой наркотиков. По данным The New York Times, Трамп разрешил ЦРУ проводить тайные операции в Венесуэле. Американские СМИ неоднократно сообщали, что США в ближайшее время могут начать наносить удары по объектам наркокартелей в Венесуэле. Однако 31 октября Трамп заявил, что не рассматривает возможность нанесения ударов по территории Венесуэлы.

#спецоперация #США #наркокартель

