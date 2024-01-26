В США впервые казнили человека с помощью чистого азота

В Алабаме впервые в истории США провели казнь заключенного с помощью чистого азота, передает Kazpravda.kz со ссылкой на иностранные СМИ

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Как сообщает офис генпрокурора штата Стива Маршалла, при помощи азота жизни лишили 58-летнего Кеннета Юджина Смита.

- Правосудие осуществилось. Смит был умерщвлен, — заявил Маршалл.

По его словам, процедура продлилась около 30 минут.

Отмечается, что казнь состоялась после неудачных попыток оспорить меру в Верховном суде США и вопреки возражениям ООН и правозащитников.

Юджин Смит был осужден за заказное убийство в 1988 году. Такая высшая мера санкционирована в трех штатах США, но на практике до сих пор ни разу не применялась. Осужденному пустили азот через дыхательную маску, что спровоцировало гипоксию и, в конечном счете, смерть.

Сторонники такого метода настаивают на его безболезненности, в то время как оппоненты указывают на возможное возникновение проблем, из-за которых казнь может превратиться в пытку. В частности, указывают эксперты, у осужденного могут начаться судороги, он может захлебнуться собственной рвотой, а в случае если маска не будет прилегать к лицу герметично, процедура умерщвления продлится очень долго.

По данным американских СМИ, Смит сам выбрал такой способ. При этом несколько попыток привести к исполнению высшую меру наказания против него оказались безуспешными. В ноябре 2022 года казнь должна была пройти с помощью инъекции смертельного коктейля, но исполнители не смогли в отведенное для казни время ввести катетер в вену осужденного.

Помимо Алабамы, такого рода казни разрешены лишь в Оклахоме и Миссисипи.

Эксперты ООН при этом ранее выразили обеспокоенность о планах казнить Смита с использованием азотной гипоксии. По словам экспертов, вдыхание азота может привести к страданиям осужденного, а научных данных, чтобы рассеять эти опасения, на сегодня нет.

Многие специалисты по биологии и медицине считают, что азот, возможно, самый безболезненный способ лишить человека жизни.

«Эту казнь с помощью азотной гипоксии с таким же успехом можно назвать казнью отсутствием кислорода. На человека надевают полнолицевую маску, постепенно из нее уходит кислород, а остается только подаваемый из баллона азот. Человек теряет сознание, как если бы это происходило высоко в горах, где также наблюдается небольшое количество кислорода в воздухе», — объяснил профессор, доктор биологических наук, сотрудник Национального госуниверситета физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта (Санкт-Петербург) Александр Ветош, написавший книгу «Биологическое действие азота».

Ученый подчеркивает, что важно продолжать подавать азот в маску длительное время после остановки сердца. Поскольку азот, из которого в основном и состоит воздух, сам по себе не вредит организму, то после восстановления подачи кислорода человек может «ожить», и его сердце забьется.