​В статусе наблюдателя

Ассоциация карибских государств является одной из авторитетных организаций Латинской Америки и Карибского бассейна. В состав этого субрегионального объединения входят 25 суверенных государств региона. Наравне с Казахстаном наблюдателями при АКГ являются Великобритания, Италия, Испания, Нидерланды, Канада, Южная Корея, Россия, Беларусь и другие. Заявка Казахстана на присоединение к АКГ была продиктована стремлением к развитию взаимовыгодного партнерства со странами этого региона по широкому спектру вопросов, включая туризм, энергетику, здравоохранение. Актуальность этого направления в казахстанской внешней политике продемонстрировал государственный визит Президента Нурсултана Назарбаева на Кубу в апреле текущего года.