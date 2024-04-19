В столице представили лучшие автомобили, запчасти, комплектующие 400 компаний из 20 стран мира

фото Игоря Бургандинова

На три дня Международный выставочный центр «ЭКСПО» превратился в огромную площадку, где собрались крупные игроки автомобильной отрасли мира. Выставку Automechanika Astana открыл вице-министр туризма и спорта РК Ержан Еркинбаев, который подчеркнул, что это значимое событие для развития автотуризма в стране.

– Две недели назад мы подписали в Пекине соглашение с компанией Messe Frankfurt, в рамках которого проходит сегодняшняя автовыставка. Вы спросите, какое отношение это мероприятие имеет к туризму? Скажу – самое прямое. Начиная с 2019 года Астана стала центром MICE-туризма (деловой туризм, связанный с организацией и проведением корпоративных мероприятий. – Прим. авт.). В нынешнем году количество участников выставки составило порядка 15 тысяч человек. А из-за рубежа к нам приехали две тысячи гостей, – отметил вице-министр, добавив, что в качестве инвестиций страна получит около трех миллионов долларов.

Почетный гость и один из организаторов мероприятия – вице-президент Messe Frankfurt Exhibition GmbH Михаэль Йоханнес – считает, что Астана является важным связующим звеном в международной транс­портной сети.

– Автомобильный мир – это один из активно развивающихся­ международных рынков. У нас есть представительства в 14 странах, в которых мы проводим автовыставки. Для нашего развития в Центральной Азии Астана играет большую роль. В создании такой площадки мы видим большой потенциал для сотрудничества, – сказал представитель компании.

С ним солидарна президент Казахстанского автомобильного союза Анар Макашева, добавив, что такие мероприятия укреп­ляют трансграничные связи.

– Это большое событие, которое позволяет партнерам из разных стран показать свою продукцию, наладить бизнес-контакты и ознакомиться с лучшими трендами и новинками в автомобильной отрасли, – считает она.

В павильоне можно было заб­лудиться: здесь в десятках рядов представлены различные модели автомобилей, спецтранспорта, а также несметное количество запчастей, оборудования, шин, масел. На одном из стендов нас заинтересовали новые автомобили скорой помощи. Примечательно, что собираются они в Семее и хорошо себя зарекомендовали в использовании отечественными медслужбами. Так, реанимобиль оборудован всем необходимым для реанимации, интенсивной терапии и перевозки пациентов.

– Для реанимобилей используем «Газель NN» АСМП класса С. Универсальные крепления для медоборудования в салоне облегчают работу врачей. Адаптивная пневматическая подвеска обеспечивает высокую плавность хода на дорогах любого качества, предотвращает раскачку и отвечает за комфортную транспортировку пациента на большие расстояния, – рассказывает директор ТОО «ГазАвто Казахстан» Дмитрий Лохмачев.

Если голова кружится от обилия машин и запчастей, то можно выйти в холл и развлечься кибергонками. В зале расположены шесть гоночных симуляторов, где можно сесть на водительское сиденье, обхватить настоящий руль и нажать на педаль газа. Глядя на монитор и надев наушники, полностью погружаешься в режим гоночной трассы.

Но не каждый может участвовать в кибергонках, ведь здесь разворачивается настоящее соревнование. О правилах рассказал администратор клуба Teamracing Astana Исламбек Таир. Шесть гонщиков зани­мают свои места на симуляторах, они должны показать безупречное вождение за лучшее время.

– Это известная игра «Гранд Туризмо-7». Участники соревнуются на американской трассе Уоткинс-Глен на автомобилях Honda. Даются пять кругов. Все приближено к реальности: наг­реваются шины, расходуется бензин. Даже воссоздана точная аэродинамика машин. Например, если гонщик не рассчитает угол поворота, резко затормозит, то его машину обязательно занесет, поэтому нужно чувствовать движение своего автомобиля, – говорит администратор клуба.

Штраф выписывается, если гонщик столкнется с соперником, выедет за линию трассы или впишется в борта или другие препятствия на дороге. Здесь важны наработанные навыки вождения, полная концентрация на трассе и чувство тайминга. За первые две сессии гонок один из участников показал лучшее время – 1 минута 24 секунды за один круг.

– У нас несколько этапов гонки. Лучшие из лучших сразятся в последний финальный день. Кто быстрее и без нарушений пройдет трассу, тот получит приз – бесплатное участие в гонках в нашем клубе и сертификат на 100 тысяч тенге на покупку автомобильных шин, – сообщил Исламбек Таир.

Тут же в холле радовали посетителей тюнингованные автомобили. Организатор этой выставки, представитель команды Low.kz Алдияр Шыналы сообщил, что здесь представлены 40 навороченных моделей. Один из уникальных проектов – экспонат автолюбителя Асхата Казыбаева.

– Это оранжевый пикап Nissan Hardbody Lowrider 1996 года выпуска. Асхат Казыбаев приобрел его не в лучшем виде и полностью модернизировал. На пикапе установлены редкие спицевые диски, нанесена эксклюзивная краска и поставлен качественный автозвук. Внутри – шестицилиндровый двигатель объемом два литра. И эта машина стала победителем на крупной казахстанской выставке «Моторфест» и вошла в топ-16 автомобилей, – прокомментировал Алдияр.

По его словам, тюнинговать автомобиль – недешевое занятие, обычно владельцы тратят на это 20–30 млн тенге. Зато результат радует – перед глазами настоящее произведение искусства. Гуляя по холлу, мы увидели раритет – автомобиль BMW 340 1950 года выпуска.

– Как нам сказал владелец, он обновил материал, но в машине все детали оригинальные. И под капотом стоит родной двигатель объемом два литра, который выдает 55 лошадиных сил. Это немного, но модель радует ценителей ретроавтомобилей, – улыбается Алдияр Шыналы.

В рамках выставки также состоя­лись партнерские сессии, презентации, дискуссии и семинары, которые сблизили экспертов, покупателей и продавцов автомобильной отрасли. Стало известно, что Automechanika Astana перечислила значительные средства на счет корпоративного фонда «Қазақстан халқына», что позволит оказать помощь жителям регионов, пострадавших от стихийного бедствия. «На выставке размещены QR-коды, по которым посетители могут перечислить благотворительную помощь на строительство домов в сельской местности вне зависимости от региона», – отметили организаторы мероприятия.