В столице Татарстана откроют памятник Абаю Кунанбаеву

В Казани накануне саммита БРИКС, который состоится 23-24 октября, торжественно откроют памятник великому казахскому поэту и просветителю Абаю, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Kazanfirst

Фото: kazanfirst.ru

Церемония запланирована на 24 октября и пройдет в сотрудничестве с казахстанской стороной.

«Памятник уже установлен в сквере на улице Назарбаева, однако на данный момент он закрыт от посторонних глаз. Монумент будет располагаться рядом с памятником Тайказа – бронзовой копией казана, который находится в мечети Ахмеда Яссауи в Туркестане», – сообщает местное издание.

Также стоит отметить, что в этом сквере недавно были проведены работы по благоустройству: обновлены дорожки, установлены новые скамейки и освещение, что создаст комфортные условия для горожан и гостей города.