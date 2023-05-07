В столице запустили проект по очистке рек Есиль и Акбулак

Сегодня, 7 мая, в целях улучшения экологического состояния водоемов в столице запустили пилотный проект «Биологическая ремедиация (реабилитация) рек Есиль и Акбулак», передает Кazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт городского акимата.
По инициативе столичного Управления охраны окружающей среды и природопользования в воду было сброшено порядка двух тысяч литров суспензии хлореллы.
Активное участие в мероприятии принимали представители Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан, акимата Астаны, Департамента экологии, Есильской бассейновой инспекции по регулированию использования и охране водных ресурсов, РГП "Казводхоз", ТОО "Бухтарминское нерестово-вырастное хозяйство", студенты и волонтеры.
Целью проекта является восстановление экосистемы водоема и снижение антропогенной нагрузки методом биологической мелиорации.
Метод применения суспензии водоросли в очистке водоёмов от токсичных веществ и эвтрофикации сине-зелеными водорослями состоит во внесении концентрированной суспензии в водоём.
В результате при очистке и реабилитации ожидается улучшение экологического состояния водоёма по следующим показателям:
- улучшение физико-химических показателей водоёма;
- повышение концентрации растворённого кислорода в воде;
- улучшение гидробиологических показателей водоёма, рост численности и биомассы зоопланктона и зообентоса;
- увеличение количества ихтиофауны.