В столице запустили проект по очистке рек Есиль и Акбулак

Сегодня, 7 мая, в целях улучшения экологического состояния водоемов в столице запустили пилотный проект «Биологическая ремедиация (реабилитация) рек Есиль и Акбулак», передает Кazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

Фото пресс-службы акимата Астаны

По инициативе столичного Управления охраны окружающей среды и природопользования в воду было сброшено порядка двух тысяч литров суспензии хлореллы.

Активное участие в мероприятии принимали представители Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан, акимата Астаны, Департамента экологии, Есильской бассейновой инспекции по регулированию использования и охране водных ресурсов, РГП "Казводхоз", ТОО "Бухтарминское нерестово-вырастное хозяйство", студенты и волонтеры.

Целью проекта является восстановление экосистемы водоема и снижение антропогенной нагрузки методом биологической мелиорации.

Метод применения суспензии водоросли в очистке водоёмов от токсичных веществ и эвтрофикации сине-зелеными водорослями состоит во внесении концентрированной суспензии в водоём.

В результате при очистке и реабилитации ожидается улучшение экологического состояния водоёма по следующим показателям: