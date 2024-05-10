В суде по делу Бишимбаева началось обсуждение вопросов для присяжных

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В Астане завершается самый громкий судебный процесс года по уголовному делу о жестоком убийстве Салтанат Нукеновой, за которым следят не только в Казахстане, но и за его пределами, передает корреспондент Kazpravda.kz

Напомним, в ходе предыдущего судебного заседания, были выслушаны последнее слово подсудимого Байжанова, а также слово Бишимбаева.

«В соответствии с требованием статьи 603 УПК, стороны должны обсудить вопросы, подлежащие обсуждению судом с участием присяжных заседателей. Присяжные должны находиться в совещательной комнате», – отметила судья Айжан Кульбаева.

Присяжных попросили удалиться. Трансляция заседания была приостановлена, представителей СМИ удалили из зала для того, чтобы вопросы не были доведены до сведения присяжных.