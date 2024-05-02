Дело Бишимбаева: прокурор назвала фатальную ошибку подсудимого

Суд
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Дана Аменова
Корреспондент

На главном судебном разбирательстве выступила прокурор Айжан Аймаганова, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: Верховный суд

Гособвинитель Айжан Аймаганова в своей речи обратились к присяжным. Она подчеркнула, что была проделана большая работа, и теперь пришло время подвести итоги. Преступление по многим причинам вызвало негодование общественности, которое ждет  справедливого вердикта. Это яркий пример бытового насилия.

«Я не знала Салтанат, как и многие здесь присутствующие. К сожалению, уже не узнаю. Но в ходе судебного процесса мы поняли, что Салтанат Нукенова была как лучик света – яркой и жизнерадостной, светлой, улыбчивой и доброй девушкой. В предварительном расследовании и в ходе судебного следствия установлено, что Салтанат подвергалась истязаниям в марте, в апреле, в августе и в октябре 2023 года», – пояснила прокурор. 

По ее словам, девушка не могла разорвать токсичные отношения с гражданским мужем из-за чувства. вины.

«Я впервые столкнулась со случаем, когда вроде бы и ум есть, и интеллект работает, ну и внешне человек вроде выглядит неплохо. Но в этом человеке нет главного – нет сердца. Мы не увидели в его глазах ни сожаления, ни сострадания, ни раскаяния», – заявила Айжан Аймаганова. 

Также Айжан Аймаганова наглядно продемонстрировала объём гематомы, приведший к кончине Салтанат Нукеновой. Ранее эту информацию подтвердил судебно-медицинский эксперт Тахир Халимназаров.

«Вот мы сделали мерный стаканчик. Этот объём – 70 миллилитров – уже критическая стадия, человек может умереть. Гематома у нас не имеет определённой формы. Поэтому мы решили наглядно показать. Такая гематома уже смертельна. У Салтанат же была гематома объёмом 230 миллилитров. Вот столько крови сдавливало мозг Салтанат», - сказала Аймаганова.

По ее словам, подсудимый мастерски лжёт и уходит от неудобных вопросов. Бишимбаев совершил фатальную ошибку: вся его версия о невиновности рухнула, когда в его сотовом телефоне обнаружили видео от 9 ноября 2023 года.  

«Все заметили реакцию Бишимбаева в момент, когда были обнаружены данные видео. Он от недоумения схватился за голову и начал говорить, что это монтаж. Но после уже, воспользовавшись 10-минутным перерывом, поняв, дело подтверждения, что это видео делал он, - это дело времени, он признал, что видео снимал сам», - заключила гособвинитель.

#суд #убийство #дело #Бишимбаев #Нукенова

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