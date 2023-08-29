В такой тесноте и заразиться недолго Общество 29 августа 2023 г. 0:30 126 Асет Калымов, Алматинская область Жители села Исаево жалуются на то, что в сельском медпункте нет нормальных условий ни для врачей, ни для пациентов. фото автора Нынешней весной сельчане направили онлайн-петицию на имя министра здравоохранения Ажар Гиният с просьбой построить в поселке поликлинику. По словам активистов, действующий в селе Исаево Карасайского района фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) не отвечает требованиям современного медучреждения. Старое здание плохо отапливается, зимой в нем холодно, а летом – жарко. «Врачи и медсестры вынуждены принимать больных в тесных маленьких комнатках, где высока вероятность заражения инфекционными заболеваниями, – отметили авторы петиции. – Ежегодно в дни сбора анализов здесь наблюдается большой наплыв посетителей. Особенно тяжело приходится людям с инвалидностью, пенсионерам, беременным, детям с задержкой психического развития, аутизмом и ДЦП. В связи с отсутствием необходимых условий и нехваткой узких специалистов большинство жителей села ездят лечиться в клиники райцентра Каскелена и Алматы. А это дополнительные затраты для семейных бюджетов». В беседе с нами местная активистка, многодетная мать Акмарал Басирова подчеркнула, что ситуация с медицинским обслуживанием сельчан плачевная. В поселке проживают свыше 6 тыс. человек, маленький медпункт площадью около 80 кв. м еле справляется с растущей нагрузкой. – В этом каркасном помещении, построенном в 80-е годы прошлого века, нет нормальных условий для приема пациентов, – рассказывает Акмарал Мендыхаировна. – Тесный коридор, где посетители ждут своей очереди. Там же врачебные кабинеты, лаборатория для сбора анализов, комната, в которой обслуживают мам с грудничками. Многие сельчане работают, у них есть медицинские страховки, однако нет возможности потратить имеющиеся на них средства на лечение. Зачем тогда мы отчисляем свои кровные в Фонд обязательного медицинского страхования? Обидно, что, живя недалеко от Алматы, не имеем равных условий с горожанами. По словам общественницы, ранее в селе предполагалось строительство больницы, был даже выделен земельный участок, однако планы не воплотились в жизнь. После публикации в социальных сетях вышеозначенного обращения к министру в поселок Исаево с проверкой приезжала глава областного управления здравоохранения Лязат Актаева. К ее приезду в медпункте постелили новый линолеум, провели покраску-побелку. – В общем, навели глянец, но от этого заведение не стало шире, просторнее, – продолжает Акмарал Басирова. – Главная проблема-то не решилась. С нами чиновница не стала встречаться, осмотрела ФАП и уехала. К слову, к врачам и медсестрам у нас претензий нет. Они пешком обходят наше большое село, обслуживая больных. Туалет медпункта расположен на улице, зимой персонал топит печку углем, представляете? Если мы хотим построить Новый Казахстан, надо начинать с развития сферы здравоохранения именно в сельской местности. Нам нужна хорошая поликлиника, где человеку было бы приятно находиться и понимать, что государство заботится о нем! Вместе с тем в Исаево, впрочем, как и в большинстве населенных пунктов Алматинской области, имеется и ряд других острых проблем: перебои с электро- и водоснабжением, высокие тарифы на газ. Полное согласие с мнением землячки выразила активистка Гульнур Айтмукашева. Из-за отсутствия нормальных условий в сельском ФАПе она вместе с мужем и четырьмя детьми встала на медицинский учет в одну из клиник Алматы. – В городе нет больших очередей, на сдачу анализов и прохождение других процедур уходит минимум времени, – поясняет сельчанка. – Непонятно, почему такая разница, при том что бюджет на городские и сельские медучреждения выделяется одинаковый. В нашем медпункте нет даже пеленальных столиков для новорожденных, о чем тут еще говорить?! Мы совершили экскурсию по фельдшерско-акушерскому пункту, работники которого отказались давать нам комментарий, пояснив, что толку от этого не будет. Проблемы не решаются уже много лет, сказала одна из медсестер. Однако другого мнения на этот счет придерживается главный специалист акимата Елтайского сельского округа Азамат Жиенбаев. По его информации, сейчас в рамках механизма ГЧП рассматривается проект строительства в селе Исаево многопрофильной врачебной амбулатории. Имеется земельный участок, оформлен госакт. Теперь акимат области по заявке областного департамента здравоохранения должен выделить бюджетные средства и найти частного партнера, который займется возведением объекта. По плану это будет просторное двухэтажное здание. Как заверил нас чиновник, проект не будет отложен в долгий ящик, поскольку проблема нехватки медицинских услуг обострилась, и население Исаево интенсивно растет. По оптимистичным прогнозам, уже через год сельчане смогут отпраздновать открытие амбулатории. #здравоохранение #село #медицина #амбулатория #Исаево