В такой тесноте и заразиться недолго

Нынешней весной сельчане направили онлайн-петицию на имя министра здравоохранения Ажар Гиният с просьбой построить в поселке поликлинику. По словам активистов, действующий в селе Исаево Карасайского района фельд­шерско-акушерский пункт (ФАП) не отвечает требованиям современного медучреждения. Старое здание плохо отапливается, зимой в нем холодно, а летом – жарко.

«Врачи и медсестры вынуж­дены принимать больных в тес­ных маленьких комнатках, где высока вероятность заражения инфекционными заболеваниями, – отметили авторы петиции. – Ежегодно в дни сбора анализов здесь наблюдается большой наплыв посетителей. Особенно тяжело приходится людям с инвалидностью, пенсионерам, беременным, детям с задержкой психического развития, аутизмом и ДЦП. В связи с отсутствием необходимых условий и нехваткой узких специалис­тов большинство жителей села ездят лечиться в клиники райцентра Каскелена и Алма­ты. А это дополнительные затраты для семейных бюджетов».

В беседе с нами местная активистка, многодетная мать Акмарал Басирова подчеркнула, что ситуация с медицинским обслуживанием сельчан плачевная. В поселке проживают свыше 6 тыс. человек, маленький медпункт площадью около 80 кв. м еле справляется с растущей нагрузкой.

– В этом каркасном помещении, пост­роенном в 80-е годы прошлого века, нет нормальных условий для приема пациентов, – рассказывает Акмарал Мендыхаировна. – Тесный коридор, где посетители ждут своей очереди. Там же врачебные кабинеты, лаборатория для сбора анализов, комната, в которой обслуживают мам с грудничками. Многие сельчане работают, у них есть медицинские страховки, однако нет возможности потратить имею­щиеся на них средства на лечение. Зачем тогда мы отчисляем свои кровные в Фонд обязательного медицинского страхования? Обидно, что, живя недалеко от Алматы, не имеем равных условий с горожанами.

По словам общественницы, ранее в селе предполагалось строи­тельство больницы, был даже выделен земельный учас­ток, однако планы не воплотились в жизнь.

После публикации в социальных сетях вышеозначенного обращения к министру в поселок Исаево с проверкой приезжала глава областного управления здраво­охранения Лязат Актаева. К ее приезду в медпункте постелили новый линолеум, провели покраску-побелку.

– В общем, навели глянец, но от этого заведение не стало шире, просторнее, – продолжает Акмарал Басирова. – Главная проб­лема-то не решилась. С нами чиновница не стала встречаться, осмотрела ФАП и уехала. К слову, к врачам и медсестрам у нас претензий нет. Они пешком обходят наше большое село, обслуживая больных. Туалет медпункта расположен на улице, зимой персонал топит печку углем, представляете? Если мы хотим пост­роить Новый Казах­стан, надо начинать с развития сферы здраво­охранения именно в сельской местности. Нам нужна хорошая поликлиника, где человеку было бы приятно находиться и понимать, что государство заботится о нем!

Вместе с тем в Исаево, впрочем, как и в большинстве населенных пунктов Алматинской области, имеется и ряд других острых проблем: перебои с электро- и водоснабжением, высокие тарифы на газ.

Полное согласие с мнением землячки выразила активистка Гульнур Айтмукашева. Из-за отсутствия нормальных условий в сельском ФАПе она вместе с мужем и четырьмя детьми встала на медицинский учет в одну из клиник Алматы.

– В городе нет больших очередей, на сдачу анализов и прохож­дение других процедур уходит минимум времени, – поясняет сельчанка. – Непонятно, почему такая разница, при том что бюджет на городские и сельские медучреждения выделяется одинаковый. В нашем медпункте нет даже пеленальных столиков для новорожденных, о чем тут еще говорить?!

Мы совершили экскурсию по фельд­шерско-акушерскому пункту, работники которого отказались давать нам комментарий, пояснив, что толку от этого не будет. Проблемы не решаются уже много лет, сказала одна из медсестер.

Однако другого мнения на этот счет придерживается главный специалист акимата Елтайского сельского округа Азамат Жиенбаев. По его информации, сейчас в рамках механизма ГЧП рассматривается проект строительства в селе Исаево многопрофильной врачебной амбулатории. Имеется земельный участок, оформлен госакт.

Теперь акимат области по заяв­ке областного департамента здравоохранения должен выделить бюджетные средства и найти частного партнера, который займется возведением объек­та. По плану это будет просторное двух­этажное здание.

Как заверил нас чиновник, проект не будет отложен в долгий ящик, поскольку проблема нехватки медицинских услуг обострилась, и население Исаево интенсивно растет. По оптимис­тичным прогнозам, уже через год сельчане смогут отпраздновать открытие амбулатории.