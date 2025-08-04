Часть комиссии задействована в поисках, другая – проводит мероприятия по расследованию авиационного инцидента

Фото: Минобороны РК

Поиски экипажа пропавшего вертолета продолжаются в сложных гидрографических условиях, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минобороны

К поисково-спасательным работам, которые ведутся уже 11 суток, привлечены свыше 330 человек личного состава, 59 единиц автомобильной техники, 23 плавательных средства, 12 беспилотных летательных аппаратов, а также эхолоты, георадары, авиация и кинологические расчёты.

Помимо специалистов Министерства обороны в поисках участвуют сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям, Министерства внутренних дел и других государственных структур.

По поручению министра обороны генерал-лейтенанта авиации Даурена Косанова сформирована специальная комиссия, в состав которой вошли высококвалифицированные специалисты Департамента по безопасности полетов государственной авиации. Часть комиссии задействована в поисках, другая – проводит мероприятия по расследованию авиационного инцидента.

Несмотря на сложные условия: глубокое заиливание дна, нулевая видимость под водой и переменчивая погода, работы ведутся в круглосуточном режиме.

- Проводятся воздушные облёты труднопроходимых районов, обследуется береговая полоса и акватория озера. Привлечены научные и технические организации, использующие специальное оборудование для подводного и наземного поиска. Параллельно продолжается техническое расследование. Комиссией изучаются документация по подготовке и эксплуатации воздушного судна, материалы от правоохранительных органов и авиационных служб, метеорологическая и орнитологическая обстановка на маршруте вертолета и другие факторы, - рассказал командующий Военно-воздушными силами Сил воздушной обороны РК генерал-майор авиации Аскар Избасов.

Поиски будут продолжены до установления судьбы членов экипажа пропавшего вертолета и причин, приведших к трагедии, заверили в Минобороны.