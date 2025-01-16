В целях реализации антикоррупционной политики

Мажилис на пленарном заседании под председательством спикера Ерлана Кошанова одоб­рил в первом чтении проект поправок по вопросам противодействия коррупции и сопутствующие поправки в КоАП по вопросам противодействия коррупции.

Как отметил первый заместитель председателя Агентства РК по противодействию коррупции (АПК) Улан Саркулов, большая часть поправок направлена на реализацию Концепции антикоррупционной политики до 2026 года. Закон «О противодействии коррупции» дополняется новой главой «Конфликт интересов». В данной главе предусмотрены обязанности госслужащих и их руководителей при наличии конфликта интересов. Так, сообщения о конфликте интересов или информацию о конфликте интересов, полученную из других источников, будут рассматривать в госорганах уполномоченные по этике, в квазигосударственных организациях – антикоррупционные комплаенс-службы, а при их отсутствии – кадровые службы. При наличии конфликта интересов руководство госоргана или организации обязано будет в течение 10 рабочих дней со дня получения рекомендации принять меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, в том числе отстранить служащего от исполнения должностных обязанностей в той части, где возник конфликт интересов, и поручить другому лицу рассмотрение соответствующего заявления, поручения, документа и т. п.

Первый руководитель госор­гана или организации обязан своевременно делегировать свои полномочия для объективного принятия решения по вопросу, по которому у него возник конфликт интересов, своему заместителю или иному уполномоченному лицу. Законопроектом вводится понятие «личный интерес – материальная и или иная заинтересованность госслужащего и приравненному к нему лица, способная оказывать влияние на решения при осуществлении должностных обязанностей».

В настоящее время согласно Закону «О противодействии коррупции» госслужащий обязан направить письменное обращение своему руководству о возникшем или возможном конфликте интересов. Руководство, в свою очередь, обязано по поступившему обращению своевременно принять меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов. Законопроектом установлен срок, в течение которого необходимо сообщить руководству о конфликте интересов, – три рабочих дня.

– Примеры конфликта интересов. Судье на рассмотрение поступит гражданское дело об имущественном споре. При этом одной из сторон в деле является двоюродный брат судьи. В данном случае может иметь заинтересованность судьи в принятии судебного решения в пользу двоюродного брата. Или госслужащая является членом конкурсной комиссии при проведении конкурса на вакантную должность. При этом одним из участников конкурса является близкая подруга госслужащей. Госслужащая может быть заинтересована в поступлении подруги на госслужбу. Во всех вышеуказанных случаях, полагаем, имеет место конфликт интересов, о котором судья и госслужащая должны уведомить своевременно свое руководство, – сказал Улан Саркулов.

Предусмотрено введение уголовной ответственности за обещание или предложение взятки. Это одна из ключевых инициатив законопроекта. В связи с этим депутат Николай Арсютин поинтересовался, как на практике будет доказываться намерение лица по новым составам преступлений.

– Ведь в судебно-следственной практике дела, связанные со взяточничеством, относятся к трудно доказуемым преступ­лениям. Не повлечет ли это необоснованное привлечение наших граждан к уголовной ответственности? – поинтересовался депутат.

Улан Саркулов в ответ за­явил, что Казахстан в 2008 году с ратификацией соответствующей конвенции принял на себя обязательство признать обещание, предложение, требование взятки.

– Изначально планировали сделать самостоятельными статьями, но решено, что не будет самостоятельных статей – они будут в единой диспозиции: «в получении и даче взятки», чтобы не было, так сказать, квалификации деяния по двум статьям. Что касается привлечения к ответственности, здесь я сразу хотел бы отметить, что это прежде всего профилактический момент. Здесь повального привлечения не будет никогда. Мы смотрели международную практику, там буквально единичные факты, – заверил он.

Также совершенствуется работа по выявлению преступлений, связанных с вымогательством незаконного вознаграждения работником госоргана, государст­венной и негосударственной организации.

– Регулярные социологические замеры показывают, что граждане сталкиваются с незаконными действиями, вымогательствами вознаграждений в ЦОНах, больницах, вузах, банках и так далее, – привел данные замглавы АПК.

Законопроектом вводится публичный реестр коррупцио­неров.

– Основанием для включения лиц в реестр будет являться вступивший в законную силу обвинительный приговор. Исключение из реестра будет возможным на основании вступившего в законную силу оправдательного приговора и погашения судимости. Реестр будет размещаться на сайте АПК. В него будут включаться лица, которые осуждены уже после введения в действие закона, так как, согласно Закону «О правовых актах», законы, ухудшающие положение граж­дан, обратной силы не имеют, – пояснил Улан Саркулов.

Как дополнил в интервью журналистам замглавы АПК, это профилактический инструмент, и основная его цель – через общественное порицание сформировать в обществе нетерпимость к коррупции. В реестр будут включаться сведения об осуж­денных за совершение тяжких и особо тяжких коррупционных преступлений.

– Суть этого реестра в том, чтобы через общество влиять на людей. Мы же говорим: ұят болады (стыдно будет. – Авт.)», – сказал Улан Саркулов.

А пока, судя по высказываниям депутатов, ұят не останавливает ни тех, кто вымогает взятку, ни тех, кто ее дает. Об этом заявил депутат Сергей Пономарев, который считает:

– Любой вопрос у нас в стране можно решить за деньги. В вузах преподаватели просят мзду за хорошую оценку. В поликлиниках врачи – за качественное лечение. Даже в банковской сфере, чтобы получить кредит, те же деньги, особенно если это льготный кредит, без этого не обходится. Законопроектом предлагается ввести уголовную ответственность за предоставление незаконного вознаграждения любому лицу, не являющемуся госслужащим. Логично, что ответственность несет как берущий незаконное вознаграждение, так и дающий его. Но тогда же дачу чаевых в кафе можно преподнести как криминал. Дал на чай – посадили за взятку, – сказал Пономарев и поинтересовался, не будет ли перегибов при правоприменении нового закона и в каком случае дача вознаграждения будет законной, а в каком – нет.

Начальник департамента координации нормотворческой деятельности Генеральной прокуратуры Альбина Маутова ответила, что данный вопрос необходимо регулировать на практике, исходя из правил.

– У нас отношения между работником и работодателем регулируются трудовым законодательством. В каждой организации частного сектора есть свои акты корпоративного управления, также существует отраслевое действующее законодательство. Если в этих актах предусмотрена возможность каких-то поощрительных мер в виде вознаграждений и бонусов, то здесь она в орбиту уголовно-правовой сферы попадать не будет – если прямых запретов нет. Но если есть в отраслевых законодательствах, особенно в общественно значимых каких-то функциях, то, естественно, здесь уже будет состав преступления по вот этой новой статье, – ответила она.

По словам Альбины Маутовой, меры принимаются для того, чтобы сформировать в обществе культуру нетерпимости ко всем проявлениям коррупции.

К счастью, уже признанных законом коррупционеров эти нормы, в том числе «ұят-норма», не коснутся, ибо закон обратной силы не имеет. А жаль. А еще депутат Азат Перуашев предложил ввести запрет на выезд коррупционеров из страны. А то задолжникам по коммунальным платежам нельзя, а коррупционерам можно...