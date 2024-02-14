В Турции произошел обвал на золотом руднике, есть жертвы

Обширный обвал породы произошел на золотом руднике в провинции Эрзинджан на востоке Турции, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

Скрин с видео

По информации местных властей, в руднике могут находиться рабочие, сообщает телекомпания NTV.

– Под землей могут находиться люди, их число пока неизвестно. В район рудника направлены подразделения спасателей, - сказал губернатор провинции Хамза Айдогду в эфире телекомпании.

Глава МВД Турции Али Ерликая сообщил, что всего на руднике работают 667 человек.

– Пока нет данных о девяти рабочих. Для их поиска задействованы спасательные подразделения в составе 400 человек, - написал он в сети X.

Глава Минюста Турции Йылмаз Тунч в свою очередь сообщил, что по факту инцидента начато административное расследование, которое ведут четыре прокурора.

По данным департамента по чрезвычайным ситуациям Турции, инцидент произошел в районе 14:00 по местному времени. Для проведения поисково-спасательных работ привлечены подразделения из соседних провинций.

Рудник расположен в уезде Илич и начал работу в 2010 году. Компания, управляющая им, в 2022 году была оштрафована за добычу золота с применением цианида, отмечает NTV.