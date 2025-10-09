собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент

Фото пресс-службы областного акимата

На базе Туркестанской областной клинической больницы под руководством профессора, академика Болатбека Баймаханова успешно проведена вторая в регионе трансплантация печени, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акима региона

Операция выполнена совместной бригадой хирургов Национального научного центра хирургии им. А. Сызганова и Туркестанской областной клинической больницы.

Трансплантация печени – одна из самых сложных и высокотехнологичных операций в хирургии. На этот раз на операционном столе оказался 54-летний пациент с дигнозом: цирроз печени, первичный билиарный холангит, гепатоцеллюлярная недостаточность, паренхиматозная желтуха, варикозное расширение вен пищевода (1-2 степени), печеночная энцефалопатия (2-3 степени).

Пациент длительное время находился на диспансерном учете у гастроэнтеролога. Заболевание осложнилось асцитом, портальной гипертензией и спленомегалией.

Несмотря на длительное лечение, состояние пациента ухудшалось, и единственным шансом на спасение жизни стала трансплантация печени.

Донором выступил 24-летний парень, находящийся в критическом состоянии. Он добровольно согласился стать донором, прошел полное медицинское обследование.

В настоящее время пациент находится под динамическим наблюдением врачей. Послеоперационный период протекает без осложнений, функция трансплантированной печени постепенно стабилизируется.

Это вторая трансплантация печени, проведенная в Туркестанской области. Это знаменательное событие стало новым этапом в развитии трансплантологии региона и повысило доступность высокотехнологичной медицинской помощи для населения.