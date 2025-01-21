В Уштобе задержан местный блогер по делу о вымогательстве 10 млн тенге

Против него возбуждено уголовное дело по статье о вымогательстве

Фото: Polisia.kz

Блогер из Уштобе подозревается в том, что он вымогал деньги у бизнесмена, используя видео о качестве предоставляемых им услуг, передает Kazpravda.kz со ссылкой на новостной портал МВД

Он подозревается в вымогательстве 10 млн тенге у предпринимателя, занимающегося строительством домов для горожан. Он за деньги предлагал удалить со своей страницы ранее снятое видео о якобы некачественном строительстве, обещая со своей стороны больше не публиковать и не распространять видеозаписи.