В Уштобе задержан местный блогер по делу о вымогательстве 10 млн тенге

Против него возбуждено уголовное дело по статье о вымогательстве
Блогер из Уштобе подозревается в том, что он вымогал деньги у бизнесмена, используя видео о качестве предоставляемых им услуг, передает Kazpravda.kz со ссылкой на новостной портал МВД
Он подозревается в вымогательстве 10 млн тенге у предпринимателя, занимающегося строительством домов для горожан. Он за деньги предлагал удалить со своей страницы ранее снятое видео о якобы некачественном строительстве, обещая со своей стороны больше не публиковать и не распространять видеозаписи.
«В результате сотрудниками УБОП ДП области Жетісу, при координации областной прокуратуры, он задержан при передачи части требуемых 7 млн тенге с поличным. Возбуждено уголовное дело по статье о вымогательстве. Проводятся следственные мероприятия, решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого. В интересах следствия иная информация не разглашается», – заключили в полиции.