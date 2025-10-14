В Восточно-Казахстанском центре повышения квалификации «Örken» открылись первые в стране курсы, где для учителей информатики и робототехники начали вести STEM подготовку, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Управления образования ВКО

Как рассказали в областном управлении образования, курсы были разработаны в рамках республиканского пилота по подготовке педагогов трех областей. Первой площадкой стал Усть-Каменогорск, следом программа начнет действовать для учителей Акмолинской и Улытауской областей.

«Пилот поддержала крупная горно-металлургическая компания. В нашей области первыми курсантами стали 26 педагогов, всего планируется обучить 250 специалистов», - сообщили в управлении.

Курсы рассчитаны на 10 дней и включают методики развития цифровых и инженерных компетенций, робототехники, в том числе спортивной, а также обучение тому, как использовать роботизированные модели в повседневной жизни. Лучшие педагоги смогут стать наставниками для коллег в своих школах. В перспективе проект может охватить все регионы страны, чтобы создать сообщество учителей, способных развивать у школьников интерес к инженерным знаниям.

STEM – это методика, нацеленная на развитие интереса к точным наукам, технологиям и инженерным знаниям. Она подразумевает не только теоретическое изучение материала, но и практическое применение.