В Усть-Каменогорске открылась выставка «Время и деньги»

Выставка приурочена к Дню национальной валюты, передает корреспондент Kazpravda.kz
Мероприятие организовано Восточно-Казахстанским областным историко-краеведческим музеем. А помощь оказал архиепископ Усть-Каменогорский и Семипалатинский Амфилохий, передавший ценную коллекцию старинных монет.
Зрители могут увидеть деньги древнего Китая, серебряные и медные деньги Кушанского царства, Хорезма, российские монеты периода XVII- начала ХХ веков, советские купюры, рубли и копейки.
Центральная часть экспозиции посвящена одному из символов независимого Казахстана – тенге. На выставке представлены самые первые образцы металлических денег, выпуск которых начали в Усть-Каменогорске на Казахстанском монетном дворе.
Кроме того, в экспозиции показаны памятные, юбилейные, коллекционные, инвестиционные монеты, а также купюры различного достоинства, являющиеся, по мнению специалистов, шедеврами полиграфии.
Всего в экспозиции представлено примерно 800 экспонатов – металлических денег и банкнот.