В Усть-Каменогорске открылась выставка «Время и деньги»

Культура и общество
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Вологодская Галина
собкор по Восточно-Казахстанской области

Выставка приурочена к Дню национальной валюты, передает корреспондент Kazpravda.kz

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Мероприятие организовано Восточно-Казахстанским областным историко-краеведческим музеем. А помощь оказал архиепископ Усть-Каменогорский и Семипалатинский Амфилохий, передавший ценную коллекцию старинных монет.

Зрители могут увидеть деньги древнего Китая, серебряные и медные деньги Кушанского царства, Хорезма, российские монеты периода XVII- начала ХХ веков, советские купюры, рубли и копейки.

Центральная часть экспозиции посвящена одному из символов независимого Казахстана – тенге. На выставке представлены самые первые образцы металлических денег, выпуск которых начали в Усть-Каменогорске на Казахстанском монетном дворе.

Кроме того, в экспозиции показаны памятные, юбилейные, коллекционные, инвестиционные монеты, а также купюры различного достоинства, являющиеся, по мнению специалистов, шедеврами полиграфии.

Всего в экспозиции представлено примерно 800 экспонатов – металлических денег и банкнот.

#ВКО #выставка #тенге #монеты

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