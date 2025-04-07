В ВКО ликвидируют последствия ураганного ветра

Происшествия
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К счастью, нет пострадавших, сообщает  Kazpravda.kz со ссылкой на акимат области 

Фото: акимат ВКО

В ночь с 4 на 5 апреля Восточный Казахстан оказался во власти мощного шквального ветра. Наибольший ущерб был нанесен городу Риддер.

По предварительным данным, в Риддере зафиксированы частичные повреждения линий электропередач, срывы кровли с жилых и хозяйственных построек, падения деревьев и различных конструкций. Более тысячи потребителей остались без электричества. 

Для координации действий создан штаб оперативного реагирования. Коммунальные и аварийные службы работают в усиленном режиме. Все обращения граждан принимаются и оперативно отрабатываются. Обстановка находится под контролем местных властей.

Стихия не пощадила и Уланский район. В селе Бозанбай пострадал детский сад  — порывистый ветер сорвал 70 квадратных метров сайдинга с пристройки здания 1972 года постройки. В поселке Касыма Кайсенова повреждено искусственное покрытие футбольного поля при Детском доме творчества. К счастью, во всех случаях жертв и пострадавших нет.

В Усть-Каменогорске ураганный ветер повредил центральный купол мечети «Халифа Алтай». Сейчас здесь ведутся восстановительные работы, активно подключились меценаты и представители бизнеса.

В городе также устраняются последствия непогоды: убираются поваленные деревья и конструкции. 

Шемонаиха также попала под удар стихии. В 3 микрорайоне частично сорвана кровля с пятиэтажного дома. Площадь повреждения составила 300 кв. м, при том что ремонт проводился всего год назад. На месте работали силы ДЧС и местных исполнительных органов.

Кроме того, в Усть-Каменогорске и в некоторых районах области зафиксированы несколько инцидентов, связанных с возгоранием мусора и сухой травы.

Все экстренные службы региона продолжают работать в усиленном режиме. Акиматы держат ситуацию на контроле, проводится уборка, восстановление и оценка нанесенного ущерба. Местные жители могут обращаться в оперативные штабы, их заявки рассматриваются незамедлительно.

Несмотря на разрушения, пострадавших и жертв в регионе не зарегистрировано, отметили в акимате.

#ВКО #ураган #последствия

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