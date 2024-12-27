Завод по переработке ТБО построят в ВКО

В Восточно-Казахстанской области реализуется ряд мероприятий в рамках Концепции по переходу на зеленую экономику, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Фото иллюстративное: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Основные направления касаются улучшения атмосферного воздуха города Усть-Каменогорск, так как в городе расположен ряд заводов.

«По городу у нас установлено 10 постов «Казгидромет», все это в автоматическом формате мониторится. Население имеет возможность просматривать данную информацию через Интернет. На следующий год планируется установить дополнительные датчики по измерению воздуха. Также планируется строительство завода по переработке ТБО. На сегодня направлены 7 проектов в министерство экологии», — отметил заместитель руководителя Управления природных ресурсов и регулирования природопользования ВКО Еламан Мухтарханов.

По его словам, один из проектов уже прошел первоначальный этап согласования через министерство экологии, в том числе через Фонд развития промышленности. Завод планируется построить по новейшим технологиям. В рамках перехода на ВИЭ в области функционируют 8 энергопроизводящих организаций.