В водной сфере инвесторам в РК предложат эффективные инструменты поддержки

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Озвучивая послание народу Казахстана, президент отметил, что необходимо предметно заняться ирригационными системами и в целом водной сферой.

«Беспрецедентные весенние паводки, ставшие серьезным испытанием для всей страны, показали сплоченность нашего народа. Помощь пострадавшим оказывали волонтеры и неравнодушные граждане из всех регионов Казахстана. На мой призыв не оставаться в стороне откликнулся и крупный бизнес. Благодаря решительным действиям государства и солидарности народа мы смогли благополучно выйти из этой крайне сложной ситуации. В то же время властям в центре и на местах требуется извлечь соответствующие уроки. В нынешних реалиях мы должны быть готовы к любым вызовам, поэтому предстоит научиться создавать запасы воды, собирая паводковые воды для нужд аграриев», - сказал глава государства.

Он также поручил отремонтировать и модернизировать гидрологические посты, организовать работу по всемерной экономии воды. В первую очередь это касается сельского хозяйства, где следует шире применять водосберегающие технологии. Системы ирригации, накопления и использования воды при правильном подходе могут стать привлекательной отраслью для инвестиций.